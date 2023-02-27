В ЕП подняли вопрос о «помощи» Молдавии в случае конфликта с Россией

Депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие действия планируют предпринять европейские власти, если Россия совершит «вооружённое нападение» на Молдавию. С его письмом ознакомился RT.

«Какую стратегию комиссия примет в ответ на какое бы то ни было вооружённое нападение Российской Федерации на Молдавию?» — поинтересовался Негреску.

Румынский политик убеждён, что конфликт на Украине ставит Кишинёв в наиболее уязвимое положение по сравнению с другими европейскими странами. Он также напомнил, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду обвинили Москву в подготовке государственного переворота в республике.

Негреску назвал сложившуюся ситуацию «особенно щекотливой» и поинтересовался, какую конкретную помощь ЕК планирует оказать Кишинёву «в предотвращении угроз демократии и стабильности в Молдавии, носящих гибридный либо подрывной характер».

В Москве отвергли обвинения якобы в имеющихся намерениях «дестабилизировать ситуацию» в Молдавии. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, с помощью этой дезинформации Украина пытается втянуть Молдавию в жёсткое противостояние с Россией.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что молдавские власти поддерживают антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения за провалы во внутренней политике.

Позднее в российском Минобороны сообщили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. А в МИД предостерегли Киев и его западных союзников от авантюрных шагов в регионе и подчеркнули, что любая угроза россиянам, миротворческому контингенту и Оперативной группе войск в ПМР будет рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию.