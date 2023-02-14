«Готова практически на всё»: зачем президент Молдавии обвинила Россию в подготовке диверсий в стране
- Президент Молдавии Майя Санду
- Legion-Media
- © Nicolas Maeterlinck
Президент Молдавии Майя Санду в ходе специального брифинга в понедельник, 13 февраля, обвинила Россию в том, что она якобы готовится к осуществлению диверсий в республике, и попросила парламент расширить полномочия спецслужб.
«Нападения на Молдову готовятся. Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишинёве. Парламент должен как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны», — приводит ТАСС слова Санду.
Глава государства утверждает, что цель упомянутых «диверсий» заключается в том, чтобы свергнуть действующую власть и «передать страну в распоряжение России».
По словам Санду, молдавские спецслужбы подтвердили сделанное на минувшей неделе заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Москва намерена расшатать обстановку в республике. Причём, по мнению главы государства, энергетический кризис и масштабные протестные акции оппозиции в стране — также часть кампании по дестабилизации.
Президент добавила, что авторы плана опираются на оппозиционную партию «Шор» и сторонников покинувшего республику олигарха Владимира Плахотнюка, а к антиконституционным действиям будут привлечены граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.
«Все, кто участвует в антигосударственных действиях, — внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все те, кто их защищает, — должны быть привлечены к ответственности», — сказала она.
Киевский связной
Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский в ходе выступления в Европейском совете заявил, что передал Майе Санду «план разрушения политической ситуации» в стране.
«Я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал её, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и впоследствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявления Санду о якобы готовящихся диверсиях и госперевороте, которые опираются на слова Зеленского, выглядят двусмысленно.
«Если Украина предоставляет разведывательную информацию, получается, что украинская разведка ведёт работу на территории Молдавии и имеет больше влияния, чем сами молдаване. Она решает, что и когда должны делать молдавские граждане, считая, что они готовят переворот. Очень двусмысленно и неуклюже», — сказал Оленченко.
Эксперт также напомнил, что Зеленский выступал с заявлениями о необходимости обеспечить безопасность Молдавии. «Независимые эксперты предполагают, что Киев хотел бы вовлечь Молдавию в ту же ситуацию, которая есть на Украине», — добавил собеседник RT.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что заявления Санду о готовящемся «нападении» на страну — это попытка «превратить Молдавию во вторую Украину».
«То есть сформировать максимально русофобский политический режим, настроить население против», — подчеркнул аналитик.
Он также предположил, что для этого и необходимо предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. Они, по словам Данюка, будут заниматься выявлением людей, политических сил, которые считают, что Молдавия является заложником политики Санду.
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Узурпация власти
В ответ на заявление Санду партия «Шор» обвинила её в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что Санду продолжит нарушать и ограничивать права граждан республики из-за роста недовольства политикой её проевропейского правительства и желания удержать власть.
В свою очередь, Блок коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии назвал слова президента безответственными и потребовал предоставить общественности доказательства, подтверждающие их.
«В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдовы в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны», — заявили в партии.
Кроме того, БКС призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.
«Назначение нового кабинета министров не изменит ситуацию. Многочисленные опросы общественного мнения и беседы с жителями городов и сёл по всей стране свидетельствуют: граждане требуют полной смены власти», — приводит ТАСС слова исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи.
Новая «анти-Россия»
Стоит отметить, что в начале февраля глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Запад рассматривает Молдавию в качестве нового антироссийского проекта на государственном уровне.
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая сама рвётся в НАТО. Санду имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё», — отметил дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».
Лавров также напомнил, что Санду и её правительство отказываются возобновлять переговоры в формате «5 + 2» (где есть Кишинёв, Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели ЕС и США) по проблеме Приднестровья и готовятся решить этот вопрос силовыми методами.
Позднее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Запад и Киев подталкивают Кишинёв к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. «Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию», — подчеркнул дипломат.
«Сконцентрировать всю власть в своих руках»
Опрошенные RT политологи отмечают, что Майя Санду пытается удержаться у власти и для этого прибегает к методам, которые уже были опробованы администрацией Зеленского и украинскими спецслужбами.
«Санду пользуется необоснованными заявлениями о перевороте, которые ей предоставил Киев, чтобы активизировать работу спецслужб, подавить правозащитников и оппозиционеров. Ей необходимо преимущество в ситуации «идеального политического раскола», который сейчас сложился в стране, при котором силы правительства и оппозиции примерно равны», — рассказал Андрей Суздальцев.
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- РИА Новости
- © Родион Прока
Кроме того, Санду своими заявлениями откровенно подыгрывает администрации Зеленского, добавил эксперт: «Украина инициировала этот информационный вброс, заявив о возможном госперевороте и диверсиях, потому что Киев очень волнует Приднестровье с его огромным боезапасом, который остался там со времён СССР. Украина ищет любой вариант, чтобы пробиться к этим запасам. Для неё дестабилизация Молдавии была бы очень на руку».
Эксперт РИСИ Олег Неменский также считает, что Майя Санду пытается воспользоваться военно-политической обстановкой в регионе, чтобы удержаться у власти.
«Молдавия находится в серьёзном политическом кризисе, и это попытки Санду сконцентрировать всю власть в своих руках», — отметил аналитик в разговоре с RT.
Он также выразил мнение, что президент может попытаться использовать тему якобы готовящегося Россией переворота для решения приднестровского вопроса.
«Намерения решить его у неё, очевидно, есть, а военные действия на территории Украины создают для этого условия. Но Санду не учитывает, что последствия такого шага будут очень неоднозначны, поэтому такое решение будет приниматься не в Кишинёве. Обвинения в адрес России создают информационный фон для этого», — рассказал он.
По словам Андрея Суздальцева, Санду в этих условиях решила попытаться через парламент ограничить права молдавских граждан и сохранить своё положение. Кроме того, публичная суета с «российским переворотом» — это ещё одно обращение к Западу за поддержкой, считает политолог.
«Санду пытается сохранить статус-кво, но не получается, потому что стабильность в стране зависит от поставок российского газа. Никакого выхода сейчас для Молдавии нет. Она могла бы пойти на сторону Украины, но потеряет газ. Пойдёт на сторону НАТО и Евросоюза — снова столкнётся с энергетическими проблемами. Молдавия привязана к энергетике. Это в первую очередь связано с Приднестровьем, которое составляет индустриальное ядро Молдавии. Возможность для манёвра у неё ограниченна», — отметил он.
Эксперты добавляют, что усиление спецслужб республики, зачистка политического поля от оппозиции и возможная дестабилизация обстановки в Молдавии выгодна не только Украине, но и коллективному Западу, который получит ещё один инструмент для сдерживания России.
«Для них Молдавия представляет интерес только как очередной потенциальный враг России», — заключил Суздальцев.
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