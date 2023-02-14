«Готова практически на всё»: зачем президент Молдавии обвинила Россию в подготовке диверсий в стране

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы готовит диверсии на территории страны для совершения государственного переворота. По её словам, республиканские спецслужбы подтвердили недавние слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который утверждал, что Москва намерена дестабилизировать обстановку в Молдавии. В связи с этим Санду обратилась к парламенту с призывом предоставить спецслужбам страны более широкие полномочия. Политологи отмечают, что в условиях политического кризиса президент Молдавии действует по украинскому сценарию, пытаясь подавить пророссийскую оппозицию и узурпировать власть.

Президент Молдавии Майя Санду в ходе специального брифинга в понедельник, 13 февраля, обвинила Россию в том, что она якобы готовится к осуществлению диверсий в республике, и попросила парламент расширить полномочия спецслужб.

«Нападения на Молдову готовятся. Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишинёве. Парламент должен как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны», — приводит ТАСС слова Санду.

Глава государства утверждает, что цель упомянутых «диверсий» заключается в том, чтобы свергнуть действующую власть и «передать страну в распоряжение России».

По словам Санду, молдавские спецслужбы подтвердили сделанное на минувшей неделе заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Москва намерена расшатать обстановку в республике. Причём, по мнению главы государства, энергетический кризис и масштабные протестные акции оппозиции в стране — также часть кампании по дестабилизации.

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Президент добавила, что авторы плана опираются на оппозиционную партию «Шор» и сторонников покинувшего республику олигарха Владимира Плахотнюка, а к антиконституционным действиям будут привлечены граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

«Все, кто участвует в антигосударственных действиях, — внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все те, кто их защищает, — должны быть привлечены к ответственности», — сказала она.

Киевский связной

Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский в ходе выступления в Европейском совете заявил, что передал Майе Санду «план разрушения политической ситуации» в стране.

«Я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал её, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и впоследствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявления Санду о якобы готовящихся диверсиях и госперевороте, которые опираются на слова Зеленского, выглядят двусмысленно.

«Если Украина предоставляет разведывательную информацию, получается, что украинская разведка ведёт работу на территории Молдавии и имеет больше влияния, чем сами молдаване. Она решает, что и когда должны делать молдавские граждане, считая, что они готовят переворот. Очень двусмысленно и неуклюже», — сказал Оленченко.

Эксперт также напомнил, что Зеленский выступал с заявлениями о необходимости обеспечить безопасность Молдавии. «Независимые эксперты предполагают, что Киев хотел бы вовлечь Молдавию в ту же ситуацию, которая есть на Украине», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что заявления Санду о готовящемся «нападении» на страну — это попытка «превратить Молдавию во вторую Украину».

«То есть сформировать максимально русофобский политический режим, настроить население против», — подчеркнул аналитик.

Он также предположил, что для этого и необходимо предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. Они, по словам Данюка, будут заниматься выявлением людей, политических сил, которые считают, что Молдавия является заложником политики Санду.

Протестующие в Кишинёве, 13 ноября 2022 года

© Vudi Xhymshiti

Узурпация власти

В ответ на заявление Санду партия «Шор» обвинила её в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что Санду продолжит нарушать и ограничивать права граждан республики из-за роста недовольства политикой её проевропейского правительства и желания удержать власть.

В свою очередь, Блок коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии назвал слова президента безответственными и потребовал предоставить общественности доказательства, подтверждающие их.

«В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдовы в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны», — заявили в партии.

Кроме того, БКС призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.

«Назначение нового кабинета министров не изменит ситуацию. Многочисленные опросы общественного мнения и беседы с жителями городов и сёл по всей стране свидетельствуют: граждане требуют полной смены власти», — приводит ТАСС слова исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи.

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Новая «анти-Россия»

Стоит отметить, что в начале февраля глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Запад рассматривает Молдавию в качестве нового антироссийского проекта на государственном уровне.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая сама рвётся в НАТО. Санду имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё», — отметил дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Лавров также напомнил, что Санду и её правительство отказываются возобновлять переговоры в формате «5 + 2» (где есть Кишинёв, Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели ЕС и США) по проблеме Приднестровья и готовятся решить этот вопрос силовыми методами.

Позднее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Запад и Киев подталкивают Кишинёв к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. «Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию», — подчеркнул дипломат.

«Сконцентрировать всю власть в своих руках»

Опрошенные RT политологи отмечают, что Майя Санду пытается удержаться у власти и для этого прибегает к методам, которые уже были опробованы администрацией Зеленского и украинскими спецслужбами.

«Санду пользуется необоснованными заявлениями о перевороте, которые ей предоставил Киев, чтобы активизировать работу спецслужб, подавить правозащитников и оппозиционеров. Ей необходимо преимущество в ситуации «идеального политического раскола», который сейчас сложился в стране, при котором силы правительства и оппозиции примерно равны», — рассказал Андрей Суздальцев.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в Кишинёве, 30 октября 2022 года

РИА Новости

© Родион Прока

Кроме того, Санду своими заявлениями откровенно подыгрывает администрации Зеленского, добавил эксперт: «Украина инициировала этот информационный вброс, заявив о возможном госперевороте и диверсиях, потому что Киев очень волнует Приднестровье с его огромным боезапасом, который остался там со времён СССР. Украина ищет любой вариант, чтобы пробиться к этим запасам. Для неё дестабилизация Молдавии была бы очень на руку».

Эксперт РИСИ Олег Неменский также считает, что Майя Санду пытается воспользоваться военно-политической обстановкой в регионе, чтобы удержаться у власти.

«Молдавия находится в серьёзном политическом кризисе, и это попытки Санду сконцентрировать всю власть в своих руках», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Он также выразил мнение, что президент может попытаться использовать тему якобы готовящегося Россией переворота для решения приднестровского вопроса.

«Намерения решить его у неё, очевидно, есть, а военные действия на территории Украины создают для этого условия. Но Санду не учитывает, что последствия такого шага будут очень неоднозначны, поэтому такое решение будет приниматься не в Кишинёве. Обвинения в адрес России создают информационный фон для этого», — рассказал он.

По словам Андрея Суздальцева, Санду в этих условиях решила попытаться через парламент ограничить права молдавских граждан и сохранить своё положение. Кроме того, публичная суета с «российским переворотом» — это ещё одно обращение к Западу за поддержкой, считает политолог.

«Санду пытается сохранить статус-кво, но не получается, потому что стабильность в стране зависит от поставок российского газа. Никакого выхода сейчас для Молдавии нет. Она могла бы пойти на сторону Украины, но потеряет газ. Пойдёт на сторону НАТО и Евросоюза — снова столкнётся с энергетическими проблемами. Молдавия привязана к энергетике. Это в первую очередь связано с Приднестровьем, которое составляет индустриальное ядро Молдавии. Возможность для манёвра у неё ограниченна», — отметил он.

Эксперты добавляют, что усиление спецслужб республики, зачистка политического поля от оппозиции и возможная дестабилизация обстановки в Молдавии выгодна не только Украине, но и коллективному Западу, который получит ещё один инструмент для сдерживания России.

«Для них Молдавия представляет интерес только как очередной потенциальный враг России», — заключил Суздальцев.