«Людей просто злят»: как антироссийская политика властей Молдавии дестабилизирует обстановку в стране

Авиакомпания Air Moldova заявила, что подаст в суд на власти Молдавии, если не будет снят запрет на осуществление рейсов в Москву. Ранее власти республики мотивировали своё решение соображениями безопасности. Эксперты отмечают, что под руководством Майи Санду молдавские власти сознательно идут на осложнение отношений с РФ, будь то вопрос авиасообщения или поставок газа. При этом прозападное правительство не считается с тем, что своими действиями намеренно ухудшает положение граждан Молдовы, считают политологи.

Авиакомпания Air Moldova заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд из-за запрета властей Молдавии на полёты в Россию.

«В случае не решения данной проблемы с Органом гражданской авиации, оставляем за собой право обратиться в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Ранее Air Moldova анонсировала возобновление рейсов в Москву с 1 октября. По данным авиаперевозчика, решение было принято на основании многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться на родину.

Однако 10 сентября вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну заявил, что авиационный регулятор запретил Air Moldova осуществлять перелёты в Москву. По его словам, запрет был введён в целях безопасности.

После этого Air Moldova вынуждена была объявить о приостановке продажи билетов на рейсы в столицу России и обратно.

Напомним, авиасообщение с Россией было приостановлено по инициативе Кишинёва после начала спецоперации на Украине.

Антинародная политика

В разговоре с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что решение, принятое властями Молдавии, ударит прежде всего по гражданам страны, так как рейсы в Москву пользовались большим спросом.

«В России довольно много молдавских граждан работают, учатся и ведут бизнес. Традиционно Россия остаётся важным рынком для Молдавии, особенно сейчас на фоне рекордной инфляции и высоких цен на газ, свет и продукты. Людям нужны какие-то места, где они могут заработать, и Россия — традиционно одно из таких мест. Сейчас Air Moldova нашла маршрутные коридоры, которые пусть и с увеличением времени, но позволяли создать беспосадочное сообщение республики с Москвой», — пояснил эксперт.

Самолёт компании Air Moldova

Legion-Media

© Aviation-Stock

Однако власти страны ввели запрет на перелёты вопреки очевидной необходимости сохранения авиамаршрутов, добавил Алексей Мартынов.

«Многие наблюдатели делают вывод, что это сугубо политическое решение, направленное на осложнение авиасообщения с Россией. При этом люди всё равно едут — деваться-то им некуда, но, как правило, с пересадкой в Стамбуле. Понятно, что это сказывается на временных затратах и цене билета. А ведь речь шла только о том, чтобы облегчить нагрузку на людей, и без того находящихся в довольно тяжёлом положении. Логики в действиях молдавского правительства нет никакой», — отметил политолог.

Эксперты отмечают, что запрет на авиасообщение с Москвой вписывается в общий антироссийский тренд, выбранный правительством Майи Санду.

В то же время власти Молдавии пытаются уклониться от своих обязательств перед РФ по поставкам газа в республику, в том числе в вопросе выплаты долга за уже полученное российское топливо.

Напомним, что российский «Газпром» в октябре 2021 года согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии, что республика погасит свой долг и будет своевременно оплачивать поставки. Со своей стороны Кишинёв должен был привлечь иностранного аудитора до 1 мая этого года, однако молдавская сторона этого так и не сделала. Несмотря на то, что республика не выполнила взятые на себя обязательства, «Газпром» продолжал поставки газа в Молдавию.

Однако Кишинёв продолжает уклоняться от выполнения контрактных обязательств. Так, в начале августа «Молдовагаз» заявил, что не сможет заплатить российской стороне за газ из-за недостатка средств.

Стоит отметить, что «Газпром», несмотря на очередное нарушение условий, пошёл навстречу молдавской компании и согласился предоставить ей новую рассрочку за поставки топлива в августе.

В то же время президент Санду отказывается вести переговоры с Россией о дальнейших поставках голубого топлива и изменении условий контракта. Она утверждает, что Москва якобы выдвигает некие невыполнимые политические условия, которые угрожают независимости страны, однако не прояснила, в чём именно они заключаются.

«Я не жалею, что не поехала в Москву, мы получили контракт (с «Газпромом». — RT), который могли получить. Я не готова «продать» часть страны, чтобы полгода покупать газ дешевле. Наша страна независимая и мы должны этого придерживаться», — приводит слова Санду ТАСС.

После этого президент республики призвала молдавских граждан максимально сократить потребление газа якобы из-за того, что «Газпром» может прекратить поставки топлива в республику.

«Есть риск, что «Газпром» перекроет поставку газа. Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъёмными. Это значит, что нам надо попытаться сократить потребление газа, где это возможно», — заявила молдавский лидер.

По словам Алексея Мартынова, политика администрации Санду в отношении поставок топлива из России вызывает недоумение, так как брать газ Кишинёву больше неоткуда.

Правительственное здание в Кишинёве

Legion-Media

© Zoonar/Serghei Starus

«Очевидно, что администрация Санду рассчитывает, что газ не отключат из-за необходимости снабжать топливом и Приднестровье. Но это не значит, что не надо платить за газ, ведь больше им его никто не даст. Вариант с реверсом из Румынии нежизнеспособный — им самим не хватает. Да и Румыния тоже покупает газ у России. Кроме того Бухарест знает, куда его можно перенаправить за деньги, а не в Молдавию — бесплатно», — пояснил эксперт.

У властей республики устойчивая репутация неплатежеспособных клиентов, подчеркнул Мартынов.

«При этом Санду пытается влезть в отношения «Газпрома» и «Молдовагаза» и поломать сложившееся за десятилетия сотрудничество. Сделать это она может и сумеет, но не сумеет построить что-то новое на этом месте», — отметил политолог.

Протестные настроения

Разрушительная политика молдавских властей вызвала закономерное недовольство со стороны населения республики — с весны в Молдавии регулярно проходят протестные акции граждан, недовольных ростом цен на газ и другие энергоресурсы, продукты питания, а также общим падением уровня жизни в стране.

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Кроме того, население критикует власти за политическое давление на оппозицию. Ранее к участию граждан в массовых протестах призвал экс-президент Молдавии Игорь Додон, которого нынешнее правительство обвиняет в пассивной коррупции, незаконном обогащении и госизмене.

В свою очередь сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» 9 сентября провели многотысячную акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе и анонсировали масштабный митинг 18 сентября.

По мнению экспертов, нынешние власти Молдавии своей политикой сами выталкивают людей на улицу.

«Сегодня людей просто злят, выталкивают на протест, на бунт — причём на голодный бунт. Вопрос здесь не столько в каких-то принципиальных политических аспектах, сколько в выживании», — отметил Мартынов.

Плакат на акции протеста оппозиции

РИА Новости

© Родион Прока

В свою очередь, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что власти Молдавии под руководством Майи Санду, следуя за Европой в проведении антироссийской политики, сознательно ухудшают жизнь своих граждан.

«Эта антироссийская политика — она глупая, она вне экономического императива. И она такая, потому что Кишинёву нужно объяснение проблем. Властям нужно объяснение того, почему зимой в этом и в следующем году положение будет ещё хуже, чем зимой 2021 года. Конечно, здесь будет применена уже испытанная, не кончающаяся русофобия», — рассказал Межевич в комментарии RT.

Очевидно, что нынешние молдавские власти руководствуются не заботой о положении своих избирателей, а одобрением со стороны коллективного Запада, добавил политолог.

«Это правительство выполнит свою задачу — испортит отношения с Москвой — и с точки зрения Лондона, Вашингтона, Брюсселя этого будет достаточно. После чего госпожа Санду отъедет в Бухарест или в Прагу, или в Брюссель, к примеру, будет преподавать на хорошей академической позиции, а страна будет окончательно дезорганизована и превращена в запасной плацдарм для войны с Россией», — заключил Межевич.