Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву

Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введённым запретом на полёты из Молдавии в Россию.

Об этом сообщила представитель компании Яна Зиду.

«Авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв — Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — приводит её слова РИА Новости.

В компании заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

10 сентября молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию.