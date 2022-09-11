военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву

Короткая ссылка
Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введённым запретом на полёты из Молдавии в Россию.
Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву
  • globallookpress.com
  • © Yury Kirsanov/Transport Photo Images

Об этом сообщила представитель компании Яна Зиду.

«Авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв — Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — приводит её слова РИА Новости.

В компании заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

10 сентября молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить