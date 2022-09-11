Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву
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Об этом сообщила представитель компании Яна Зиду.
«Авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв — Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — приводит её слова РИА Новости.
В компании заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.
10 сентября молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию.