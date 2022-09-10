Управление гражданской авиации Молдавии запретило совершать полёты в Россию

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Спыну в его Telegram.

«Управление гражданской авиации Республики Молдавия в целях обеспечения авиационной безопасности... 10 сентября 2022 года издало Оперативную директиву №06 — 09.10.2022 года, которой запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами», — написал он.

Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полётов в Москву с 1 октября.