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Министр: в Молдавии только 1% жителей сможет полностью оплатить счета за свет и отопление

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В Молдавии лишь 1% населения сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам. Об этом заявил министр соцзащиты республики Марчел Спатарь.
Министр: в Молдавии только 1% жителей сможет полностью оплатить счета за свет и отопление
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

По его словам, в рамках подготовки к зиме молдавское правительстве готовит механизм выплаты компенсаций гражданам.

Министр рассказал, что около 60% населения тратят на оплату электроэнергии и газа две трети доходов. По его словам, данная категория граждан войдёт в категорию получателей максимальных компенсаций.

«Ещё 15% получат повышенные компенсации, и, соответственно, лишь 1% населения может позволить себе платить полную стоимость газа и электричества», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России в Молдавию.

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