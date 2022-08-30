Министр: в Молдавии только 1% жителей сможет полностью оплатить счета за свет и отопление

В Молдавии лишь 1% населения сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам. Об этом заявил министр соцзащиты республики Марчел Спатарь.

Об этом он сказал в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

По его словам, в рамках подготовки к зиме молдавское правительстве готовит механизм выплаты компенсаций гражданам.

Министр рассказал, что около 60% населения тратят на оплату электроэнергии и газа две трети доходов. По его словам, данная категория граждан войдёт в категорию получателей максимальных компенсаций.

«Ещё 15% получат повышенные компенсации, и, соответственно, лишь 1% населения может позволить себе платить полную стоимость газа и электричества», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России в Молдавию.