Молдавский политик Шор заявил о готовности поехать в Россию для обсуждения поставок газа
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«Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику», — заявил Шор.
Он подчеркнул необходимость обратиться к российской стороне для получения взаимовыгодных условий по газовым поставкам.
«Я хочу обратиться напрямую к правительству Российской Федерации и руководству «Газпрома» с просьбой согреть наши дома», — отметил Шор.
Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.
«Молдовагаз» попросит правительство Молдавии принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.