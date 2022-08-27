Молдавский политик Шор заявил о готовности поехать в Россию для обсуждения поставок газа

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России в Молдавию.

«Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику», — заявил Шор.

Он подчеркнул необходимость обратиться к российской стороне для получения взаимовыгодных условий по газовым поставкам.

«Я хочу обратиться напрямую к правительству Российской Федерации и руководству «Газпрома» с просьбой согреть наши дома», — отметил Шор.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

«Молдовагаз» попросит правительство Молдавии принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.