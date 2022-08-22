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«Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить оплату аванса за поставки газа в августе

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Российская компания «Газпром» разрешила «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.
«Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить оплату аванса за поставки газа в августе
  • РИА Новости

Об этом «Газпром» сообщил в своём Telegram.

Уточняется, что АО «Молдовагаз» не выполнило контрактные обязательства перед ПАО «Газпром» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года.

«В связи с этим «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания просит «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь.

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