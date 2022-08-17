«Молдовагаз» просит «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания просит «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь.

«АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года», — написал он в своём Telegram.

Также он отметил, что АО «Молдовагаз» вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи, или «оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика», для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе-сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика».

Ранее в Молдавии заявили о подписании контракта на аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».