В Молдавии заявили о подписании контракта на аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс» с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», — говорится в сообщении вице-премьера республики Андрея Спыну в Telegram.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания не сможет выплатить авансом за газ, потреблённый в августе, российскому «Газпрому».

В соответствии с договором, оплату необходимо вносить до 20-го числа ежемесячно.