В Молдавии признали, что не смогут выплатить «Газпрому» аванс за газ

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания не сможет выплатить авансом за газ, потреблённый в августе, российскому «Газпрому».

В соответствии с договором, оплату необходимо вносить до 20-го числа ежемесячно.

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», — цитирует Чебана newsmaker.md.

Он выразил надежду на применение другой политики ценообразования с 1 октября в соответствии с контрактом и снижение закупочной цены.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну отметил, что если поставки «Газмпрома» в Молдавию прекратятся, то и непризнанная Приднестровская Молдавская республика останется без газа.