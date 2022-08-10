Вице-премьер Спыну: окончание поставок «Газмпрома» в Молдавию оставит без газа Приднестровье
«Если «Газпром» прекратит поставки газа, если контракт с «Молдовагазом» будет разорван, то и Приднестровье останется без газа», — цитирует его ТАСС.
Молдавский вице-премьер также подчеркнул, что власти Молдавии никогда не начнут прямые поставки газа Тирасполю.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.