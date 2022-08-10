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Вице-премьер Спыну: окончание поставок «Газмпрома» в Молдавию оставит без газа Приднестровье

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Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что если поставки «Газмпрома» в Молдавию прекратятся, то и непризнанная Приднестровская Молдавская республика останется без газа.

«Если «Газпром» прекратит поставки газа, если контракт с «Молдовагазом» будет разорван, то и Приднестровье останется без газа», — цитирует его ТАСС.

Молдавский вице-премьер также подчеркнул, что власти Молдавии никогда не начнут прямые поставки газа Тирасполю.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.

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