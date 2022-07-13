Президент Молдавии Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.

«Вся Европа готовится к сложной зиме. Мне жаль это говорить, но мы тоже должны готовиться — изолировать жилища, сократить потерю тепла», — заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что правительство работает над механизмом компенсаций высоких тарифов на газ и отопление.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.