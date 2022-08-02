Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой минимум на 15%

Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

Об этом заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Власти анализируют три сценария отношений с «Газпромом»: сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения «Газпрома» мы сократим потребление газа минимум на 15%», — цитирует Спыну РИА Новости.

Власти Молдавии полагают, что сокращение потребления газа снизит последствия энергокризиса в стране.

По его словам, все запросы Молдавии «Газпрому» пока остаются без ответа.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.