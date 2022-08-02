Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой минимум на 15%
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Об этом заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Власти анализируют три сценария отношений с «Газпромом»: сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения «Газпрома» мы сократим потребление газа минимум на 15%», — цитирует Спыну РИА Новости.
Власти Молдавии полагают, что сокращение потребления газа снизит последствия энергокризиса в стране.
По его словам, все запросы Молдавии «Газпрому» пока остаются без ответа.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.