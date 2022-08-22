«Молдовагаз» попросит правительство принять меры для расчётов с «Газпромом»

Молдавская газораспределительная компания «Молдовагаз» попросит правительство страны принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.

Об этом руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своём Telegram-канале.

«Молдовагаз» в ближайшее время обратится в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова с предложением рассмотреть варианты решения вопроса оплаты поставок природного газа в августе и сентябре в целях бесперебойной подачи газа в республику», — говорится в сообщении.

Ранее российская компания «Газпром» разрешила «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.