«Молдовагаз» попросит правительство принять меры для расчётов с «Газпромом»
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Об этом руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своём Telegram-канале.
«Молдовагаз» в ближайшее время обратится в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова с предложением рассмотреть варианты решения вопроса оплаты поставок природного газа в августе и сентябре в целях бесперебойной подачи газа в республику», — говорится в сообщении.
Ранее российская компания «Газпром» разрешила «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.