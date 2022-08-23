В «Газпроме» призвали Молдавию исполнять свои контрактные обязательства

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в компании исходят из того, что Молдавия в дальнейшем будет полностью исполнять свои контрактные обязательства.

«Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок», — цитирует его ТАСС.

Куприянов объяснил, что «Молдовагаз» расчитался с «Газпромом» лишь за июльские поставки.

Ранее «Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

«Молдовагаз» попросит правительство Молдавии принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.