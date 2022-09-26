Семейный подряд: как родственники президента Молдавии получили значимые государственные посты

Как выяснил RT, с приходом к власти действующего президента Майи Санду на первый план в политической системе страны вышел фактор родственных связей. Родственники главы государства сделали блистательную карьеру на самых влиятельных постах в Кишинёве, в числе которых пресс-секретарь премьер-министра и руководитель аппарата спикера парламента. Расскажем подробнее об их заслугах.

Анастасия Табурчану, которая с августа прошлого года занимает пост пресс-секретаря премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, — двоюродная сестра Майи Санду. Сама Гаврилица подтвердила родство Табурчану с президентом, не увидев в этом ничего предосудительного.

Табурчану сделала примечательную карьеру в проамериканских организациях и имеет прямые связи с правительственными структурами США. Как сказано на официальном портале правительства Молдавии, она «работала в рамках программы ПРООН, USAID-Молдова и европейских проектов».

USAID-Молдова — молдавское подразделение Агентства США по международному развитию и один из ключевых инструментов продвижения «мягкой силы» Вашингтона по всему миру. Пролить свет на то, чем занималась Табурчану в USAID-Молдове, нам поможет её страница в профессиональной соцсети LinkedIn. Там, в частности, она пишет, что работа заключалась в «реализации коммуникационной стратегии, содействии в реализации идущих реформ в Государственной налоговой службе, Таможенной службе и Министерстве экономики».

Если проанализировать профессиональные контакты Анастасии Табурчану, то выясняется, что она связана с руководством небезызвестного международного консорциума журналистов OCCRP. Вот, к примеру, Табурчану позирует на фото (вторая справа) вместе с женой главы OCCRP Пола Раду Алиной.

© Фото: соцсети

Пол Раду, наряду с более известным Дрю Салливаном, указан на сайте OCCRP в качестве сооснователя организации.

Именно от лица Пола Раду выходят рассылки OCCRP. Ранее организация последовательно занималась дискредитацией основного политического конкурента Майи Санду — экс-президента Молдавии Игоря Додона.

Так, прямо на официальном сайте OCCRP Додон обвиняется в «связях с Кремлём». На основании неких анонимных источников и слухов говорится о таких его страшных «грехах», как телефонные звонки в Москву.

На широкую ногу

Особый интерес вызывают доходы родственницы Санду, а точнее, их сопоставление с задекларированным автопарком. На молдавском государственном портале деклараций имеются сведения о доходах Табурчану за 2013 год, когда она работала пресс-секретарём в Министерстве образования, о чём, к слову, упоминает на своей страничке в LinkedIn. В декларации указано владение Табурчану автомобилем Lexus заявленной стоимостью €7,9 тыс. Её официальная годовая зарплата в министерстве составляла порядка 28 тыс. леев, или около $1,5 тыс. по курсу того времени.

В декларации Табурчану мы находим факт получения ею средств от небольшого издания Publicatia Periodica Revista PUNKT. В другом документе родственница Санду указывает, что получала деньги за «консультационные услуги» от организации Synergetica Eur/Est. Это прозападная структура, получающая гранты и финансирование от целого ряда стран ЕС: так, в частности, она выступает организатором фестиваля Civic Fest 2013.

Synergetica Eur/Est, откуда получала деньги Табурчану, сам живёт на средства таких структур, как фонд East-Europe Foundation (финансирующийся по линии USAID и правительственного Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству), правительств Швеции и Дании, а также австрийского фонда ERSTE Foundation.

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Аппаратная сестра

Есть у Майи Санду ещё одна двоюродная сестра — Татьяна Батин, которая также с 2021 года работает на высоком посту в системе молдавской власти — руководителем аппарата спикера парламента Молдавии Игоря Гросу.

Родственница Санду по большей части сделала карьеру в системе её партии PAS. Если посмотреть декларацию Батин за 2020 год, то выяснится, что именно по линии президентской партии она получила €4,6 тыс.

Интересно, что доход мужа, полученный от компании OH Textile, составил €3,3 тыс., причём сама фирма принадлежит на паритетных началах неким израильтянам Sinvani Haim и Sela Omer Yaakov. Ещё из декларации Татьяны Батин мы узнаём, что её отец подарил ей дом стоимостью 1,27 млн молдавских леев, или около €66 тыс.

Помимо чисто родственных связей с президентом Санду, у Татьяны Батин имеются общие финансовые интересы с подконтрольными президенту структурами. Всё дело в муже Татьяны Батин — Константине. По адресу упомянутой выше компании OH Textile зарегистрированы и другие компании, в частности ECOTECH GROUP S.R.L., а также S.C. BERLAGR S.R.L. Обе они указаны в декларации Батин. Их объединяет то, что 100% уставного капитала в них принадлежит Константину Батину.

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Константин и Татьяна Батин упоминаются и в документах о раскрытии финансирования президентской кампании Майи Санду. Их имена фигурируют в числе жертвователей под номерами 35 и 373 соответственно, причём Константин Батин сделал одно из самых крупных личных пожертвований в размере 11 тыс. леев.

Декларация Татьяны Батин за 2021 год показывает, что она продала собственному мужу Константину автомобиль за €1 тыс.

Кумовство как элемент политической системы

В разговоре с RT политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что коррупция и кумовство уже давно стали в Молдавии составной частью любой политической группировки:

«В Молдавии все борются с коррупцией, но ещё никому её не удалось одолеть. Тут надо учитывать, что кумовство в молдавском обществе — это вообще главный содержательный момент. Я бы сказал, что это своеобразная кланово-родовая структура общества, причём она характерна для всех. Достаточно сказать, что дочь экс-президента Мирча Снегура была министром иностранных дел. Сын другого экс-президента, Петра Лучинского, был депутатом парламента. Додона обвиняют в том, что его родственники участвовали в каких-то схемах».

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Эксперт также рассказал, что внешняя риторика по поводу борьбы с коррупцией, с которой на выборы шла Санду, не имеет отношения к реальным механизмам молдавской политики.

«Вся эта риторика никак с реальной жизнью не бьётся. Санду просто действует в логике предшественников. Вот Плахотнюк мог, к примеру, этого не делать — ему не нужно было назначать родственников своих куда-то, потому что публичные органы власти не имели никакого отношения к процессу принятия решений. Но тут мы говорим уже, по сути, о чисто криминальных, мафиозных отношениях», — прокомментировал политолог.

Научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв солидарен в оценке молдавской политической системы как в своей основе кланово-патерналистской:

«Выступать партии могут под любыми лозунгами, но правда такова, что в странах с небольшим объёмом ресурсов, таких как Молдавия, всем приходится бороться за выживание. Финансовое, политическое — какое угодно. И в таких условиях личные и родственные связи оказываются намного более надёжными, чем — условно — меритократические связи. И как только политическая силу Санду уйдёт, то на её место придёт другая сила. И они тоже будут на словах бороться с коррупцией — всё будет точно так же».

Напомним, ранее RT выяснил, что ухудшение ситуации с коррупцией в Молдавии происходит на фоне выделения этой стране десятков миллионов долларов в виде траншей на «борьбу с коррупцией».

Нарастающие протесты в республике против политики президента Санду также приводят к укреплению позиций силовиков во власти и к перспективе смены премьер-министра на экс-главу МВД Дорина Речана.

* Решением Генпрокуратуры от 22.02.2022 учредитель Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) внесен в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.