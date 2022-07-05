USAID займётся подготовкой школьных учителей в Грузии

Американское агентство по международному развитию (USAID) намерено запустить программу по подготовке школьных учителей в Грузии. Так в ведомстве планируют повысить качество базового образования в стране. С предварительным описанием проекта ознакомился RT.

Как пояснили в американском агентстве, правительству Грузии будет оказано содействие в повышении качества программ предварительной подготовки учителей, а также в развитии потенциала руководителей школ.

«Цель данной программы — повысить качество и равенство системы базового образования в Грузии», — говорится в документе USAID.

В ведомстве убеждены, что основная проблема системы образования в стране связана с вопросами её качества и инклюзивности. Предполагается, что новая американская программа среди прочего должна улучшить уровень обучения самих педагогов.

Подчёркивается, что при подготовке учителей следует также затрагивать гендерные вопросы, в том числе работать «со стереотипами и практиками, распространёнными в образовательной системе Грузии».

Из документа также следует, что в этом году USAID начинает реализацию долгосрочной программы в сфере образования, в рамках которой планируется подготовить следующее поколение грузин к проявлению гражданской позиции.

В марте стало известно о планах Госдепартамента США выделить почти $250 тыс. на подготовку преподавателей журналистики в грузинских вузах.