USAID займётся подготовкой школьных учителей в Грузии
- Legion-Media
Как пояснили в американском агентстве, правительству Грузии будет оказано содействие в повышении качества программ предварительной подготовки учителей, а также в развитии потенциала руководителей школ.
«Цель данной программы — повысить качество и равенство системы базового образования в Грузии», — говорится в документе USAID.
В ведомстве убеждены, что основная проблема системы образования в стране связана с вопросами её качества и инклюзивности. Предполагается, что новая американская программа среди прочего должна улучшить уровень обучения самих педагогов.
Подчёркивается, что при подготовке учителей следует также затрагивать гендерные вопросы, в том числе работать «со стереотипами и практиками, распространёнными в образовательной системе Грузии».
Из документа также следует, что в этом году USAID начинает реализацию долгосрочной программы в сфере образования, в рамках которой планируется подготовить следующее поколение грузин к проявлению гражданской позиции.
В марте стало известно о планах Госдепартамента США выделить почти $250 тыс. на подготовку преподавателей журналистики в грузинских вузах.