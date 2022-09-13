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Пушков посоветовал Санду покупать сжиженные «молекулы свободы» у США вместо газа из России

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Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ, посоветовал ей покупать сжиженные «молекулы свободы» у США.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», — написал он в своём Telegram.

Ранее перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.

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