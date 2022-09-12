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Додон заявил, что Молдавию ждёт тяжелейшая зима

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.
Додон заявил, что Молдавию ждёт тяжелейшая зима
  • РИА Новости

«Нас ждёт тяжелейшая зима с астрономическими ценами на энергоресурсы, с разбитой экономикой, провальной социальной политикой и с властью в лице (президента Майи. — RT) Санду и её партии», — сказал он.

По словам Додона, Санду и её администрация не имеют никакого представления о том, как выйти из этой ситуации.

Он также подчеркнул, что правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей не способно справиться с критической ситуацией в экономике.

Ранее перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий. 

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