Додон заявил, что Молдавию ждёт тяжелейшая зима
- РИА Новости
«Нас ждёт тяжелейшая зима с астрономическими ценами на энергоресурсы, с разбитой экономикой, провальной социальной политикой и с властью в лице (президента Майи. — RT) Санду и её партии», — сказал он.
По словам Додона, Санду и её администрация не имеют никакого представления о том, как выйти из этой ситуации.
Он также подчеркнул, что правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей не способно справиться с критической ситуацией в экономике.
Ранее перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий.