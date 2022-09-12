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Додон: молдавские власти не способны справиться с кризисом в стране

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавское правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей не способно справиться с критической ситуацией в экономике.
Додон: молдавские власти не способны справиться с кризисом в стране
  • РИА Новости

«Понимания, как управлять страной, у них нет. Чтобы оправдать очевидные провалы, они всё списывают на геополитику и конфликт в соседней Украине. Хотя правительство Натальи Гаврилицы более года у власти, а Санду — почти два», — заявил он ТАСС.

Додон подчеркнул, что данная неспособность справиться с ситуацией особенно ярко видна на фоне того, что нынешняя правящая партия «контролирует в стране всё».

«Со стороны правящей партии, которая контролирует в стране всё — от поста президента, до большинства в парламенте и правительство, — мы видим судорожные, но безуспешные попытки притушить разгорающиеся всё сильнее кризисы в энергетике, сельском хозяйстве, финансах, практически во всех отраслях», — добавил он.

Ранее перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий. 

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