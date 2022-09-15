Силовик с особыми активами: что известно о главном кандидате в кресло премьер-министра Молдавии

Молдавские власти в кулуарах определили имя возможного преемника Натальи Гаврилицы на посту премьер-министра страны. Им оказался экс-глава МВД Дорин Речан, прославившийся «крышеванием» бизнеса в 2010-х и угрозами бывшему руководителю налоговой службы Молдавии. Местные СМИ связывают расцвет его карьеры с проектами американского Национального демократического института. По мнению опрошенных RT политологов, назначение Речана отрицательно повлияет на политическую обстановку всего региона, которая и так обострена на фоне военного конфликта на Украине. Биография Речана и его аппаратное происхождение могут свидетельствовать о грядущей смене курса Кишинева на открыто антироссийский и усилении давления на пророссийскую оппозицию в Молдавии.

3 сентября на даче президента Майи Санду в Голерканах состоялось собрание правящей партии PAS, Как писали молдавские СМИ, на съезде обсуждали план действий на ближайшее будущее.

Один из ключевых пунктов в повестке — кандидатура нового премьер-министра. Соцопросы показали, что у населения упало доверие к действующему кабмину, который с 6 августа 2021 года возглавляет Наталья Гаврилица.

Из-за тревожной обстановки на собрании прозвучала даже инициатива отправить в отставку действующее правительство Гаврилицы. По неподтверждённым данным, Санду эту инициативу поддержала.

Вероятность обострения народных протестов так пугает президента, что она готова уволить свою родственницу: Гаврилица приходится кумой Санду. Президент крестила детей Гаврилицы.

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Рокировка по Соросу

Переживать, безусловно, есть из-за чего. С июня Молдавию сотрясают акции протеста. Демонстранты выходят на площади Кишинёва, пикетируют у дома президента. Митингующих не устраивает коррупция, неспособность справиться с энергетическим кризисом и антироссийский курс нынешних властей.

«То, что мы сейчас наблюдаем — это просто попытка рокировки внутри одного набора птенцов гнезда Сороса, чтобы снизить градус возмущения у народа, — говорит экономист, политолог Александр Дудчак. — На самом деле окажется, как у Жванецкого: будем менять, ничего не меняя».

Политическая сила останется та же, добавляет Дудчак.

«Народ вряд ли получится обмануть, но зато можно будет сказать: мы убрали того, кто вам не нравился», — отметил эксперт.

Наречённый премьер

Главный кандидат на пост премьера занимает должность советника по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретаря Высшего совета безопасности.

До этого с 2012 по 2015 год Речан возглавлял Министерство внутренних дел Молдавии, будучи назначенным по квоте Либерально-демократической партии.

В те годы Санду была министром просвещения в правительстве Владимира Филата, которого впоследствии осудили на 9 лет по обвинению в получении многомиллионных взяток, вымогательстве и соучастии в краже $1 млрд из банковской системы Молдавии.

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Дорин Речан никогда не был профессиональным силовиком, его назначение носило исключительно политический характер. Он был соучредителем US Food Network SRL, которая владеет сетью заведений быстрого питания KFC в Молдавии.

Из-за бизнеса в своё время у Речана возникли проблемы с Республиканской контрольно-ревизионной комиссией. Журналисты-расследователи из проекта Rise Moldova в 2013 году обнаружили, что Речан продолжает руководить бизнесом, занимая государственный пост, что нарушает молдавское законодательство.

Чета Речан владела торговой фирмой Vistedor. Ещё 2,7% доли принадлежало Речану в компании Progestact. Совладельцем доли в Progestact был Эмиль Гуту, вице-президент Совета по конкуренции (аналог российской антимонопольной службы). В 2009 году на Гуту завели уголовное дело о взяточничестве. На момент публикации этого материала, согласно базе Opencorporates, Речан продолжает значиться совладельцем US Food Network.

Его жена, Стела — основатель и администратор ИП, оказывающего услуги бизнес-консалтинга. Согласно информации Государственной налоговой службы Молдовы, Стела Речан также владеет 0,05 долей в аптеке Farmacia Viola. Сейчас ИП закрыто, а Farmacia Viola продолжает работу и зарабатывает в среднем по $ 14 тыс. в год.

Американский иммунитет

В 2013 году произошло событие, которое едва не положило конец политической карьере Речана. Анонимная группа «Прокуроры за правду» обнародовала телефонные переговоры главы налоговой службы Молдавии Николая Викола. Среди тех, с кем общался Викол, был и руководивший на тот момент МВД Дорин Речан.

В разговоре, опубликованном местной прессой и на YouTube, министр внутренних дел не скрывает своего раздражения из-за проверки некой фирмы, проводимой сотрудниками налоговой службы. Речан настаивает на скором решении этой «проблемы». А если Викол его не послушается, грозит звонком премьер-министру, для быстрого урегулирования данного вопроса.

Вскоре после публикации аудиозаписи у Николая Викола прошли обыски, а Речан вновь вышел сухим из воды — подлинность его голоса так и не удалось доказать.

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Политическая непотопляемость Речана связана с его могущественными покровителями за рубежом — такие выводы можно сделать, ознакомившись с рядом публикаций оппозиционных молдавских СМИ.

Так, ему приписывают контакты с американским Национальным демократическим институтом по международным вопросам (NDI) - организацией, созданной правительством Соединённых Штатов и финансируемой Национальным фондом демократии (NED) в целях «продвижения демократии в развивающихся странах».

В 1990-х годах NDI плотно сотрудничал с российской партией «Яблоко», с Егором Гайдаром и Григорием Явлинским. Из публикаций 2007 года следует, что кураторы из NDI, пользуясь хорошим отношением президента Бориса Ельцина со Штатами, буквально поселились в кабинетах парламента, консультируя партийных деятелей и переходя к приёмам прямого внешнего управления. Газета «Дипкурьер» в 2007 году описывала эти отношения словом «фаворитизм» — американцы выбирали себе «фаворитов» и сотрудничали с ними.

Грантовый голод

Программы NDI и смежного Гарвардского института международного развития в России были свернуты в мае 1997 года с международным скандалом. В результате внутреннего расследования Агентство международного развития США вскрыло нелицеприятные факты: руководство проекта HIID в России активно занималось личным обогащением и, «нарушив доверие правительства Соединенных Штатов», использовало средства и связи программы для спекулятивных игр на российском рынке ценных бумаг.

«Все эти конторы, — NDI, USAID, NED и прочие, — кормят грантами беспринципную, но активную часть общества во многих странах, выращивая лояльную для себя прослойку «гражданских активистов» и управленцев, которых двигают во власть, — отмечает политолог Дудчак. — Эти организации в оперативном режиме способны влиять на изменения внутри таких несамостоятельных государств, как Молдова».

Дорин Речан — продукт той самой «мягкой силы» США, которая уже «давно не мягкая», рассуждает историк и политолог Владимир Джаралла, который несколько лет делал аналитику по политическим процессам в Молдавии.

«На протяжении десятилетий на наших глазах была создана, отработана и проработана система отбора и подготовки кадров для новых территорий, которые оказываются под контролем США, — рассказал Джаралла RT. — Современное переосмысление колониальной политики 18-19 веков: тогда на посты в колониях назначались лояльные местные управляющие».

Нетрудно представить, что в нулевых перспективный молдавский политик Дорин Речан мог быть избран таким «фаворитом» NDI. И получал, до определённых пределов, «иммунитет»: пока его коллеги садились в тюрьму, он шагал по карьерной лестнице всё выше.

Отсюда следует ответ на вопрос, в чьих интересах будет действовать Речан, добавляет Джаралла.



«Господин Речан будет работать в интересах тех, кого он знает, как своих настоящих хозяев, — заметил Джаралла. — И пока он действует в соответствии с их интересами, они будут закрывать глаза на его грехи».

Подобных историй в молдавской политике много, говорит политолог Дудчак. Поначалу американские кураторы содействуют назначению политика и его продвижению, а сами держат его на крючке, угрожая «слить» имеющийся на него компромат или посадить в тюрьму за нелояльность.

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«Использование компромата — лишь один из способов управления властями в тех республиках, где проходили цветные революции, — продолжает Дудчак. — До поры до времени такому политику его «кураторы» обеспечивают иммунитет и содействуют карьерному росту. А на самом деле держат его на крючке и диктуют ему свои условия. Но если курируемый отклоняется от рекомендуемого курса, его быстро снимают, возбуждают на него уголовные дела и так далее».

«Американское посольство Молдавию не согреет»

Сам по себе тезис о независимом, адекватном премьер-министре в Молдове — это оксюморон, уверен главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По словам политолога, многие политические фигуры в этой республике оказываются под контролем США.

«Республика Молдова — территория, входящая в условный «буфер» между Россией и коллективным Западом, — объясняет Межевич. — И поэтому США, Великобритания и Европейский союз не оставят там попыток продвинуть вместо одного скомпрометировавшего себя политика другого такого же. В этом смысле заменят Гаврилицу на Речана или нет — ситуация не поменяется, это все неадекватные люди».

Наступает момент, когда молдавскому политику приходится лавировать между обязательствами, данными до прихода к власти, и необходимостью отапливать дома граждан, отмечает политолог.

«На определенном этапе любой молдавский политик приходит к выводу, что независимо от того, с какой программой он приходит к власти, газ надо покупать, — говорит Межевич. — Потому что у соседей есть уголь, атомная энергия, а в республике Молдова точно нет угля, точно нет нефти, точно нет газа, и самое печальное — там даже нет леса».

Поэтому взор молдавского политика рано или поздно обращается в сторону России. Даже соседняя Румыния Молдове не особенно помогает, когда доходит до вопроса денег, говорит эксперт.

«И любой фокусник, который придет на должность премьера, окажется перед этой нерешаемой проблемой. Американское посольство может говорить, что угодно, но американское посольство не может согреть Молдавию зимой, — отмечает Межевич с иронией. — Нефть, газ, уголь Молдове в достаточных количествах и по сходной цене может дать только Россия».

Немаловажно, отмечает Джаралла, и аппаратное происхождение Речана.

«Он — представитель каких-никаких, а силовиков. Это очень важный момент, — заметил политолог. — Когда американцы приходят к выводу, что их положение в стране, которой они «мягко» управляют, становится слишком критическим, они обращаются к силовикам. Которые должны либо выполнить грязную работу, либо давить оппозицию».

Слова Джараллы подтверждаются фактами. В июле задержали лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Марину Таубер. В начале сентября в офисах партии прошли обыски. Всего с середины лета по разным основаниям было арестовано 12 членов партии «Шор».

«В Молдове полноценный экономический кризис. Пришедшие к власти «деточки из пробирки» работают в интересах не своей страны, а европейского сообщества, — говорит Джаралла. — Очевидно, что режим в Молдове очень сильно качается, а люди готовы пойти на его смену».

В первых рядах молдавской оппозиции — группа, которую «можно условно назвать пророссийской», объясняет Джаралла. И уточняет: условно, потому что говорить о полноценном российском влиянии в этих странах не приходится.

Джаралла напомнил и о Приднестровье: обстановка там обострилась с началом СВО на Украине.

«Речан, если он станет премьером, может избрать более жёсткий стиль по отношению к оппозиции. Возможно, его задачей станет разгром сил, которые называют «пророссийскими» в этом регионе. А также, в том случае, если это признают необходимым — начать конфликт в Приндестровье в союзе с украинской стороной», — заключил эксперт.

