Инкубатор олигарха: как окружение президента Молдавии погрязло в коррупционных скандалах

В последние месяцы политический класс Молдавии сотрясает череда скандалов, связанных с попытками прозападного правительства республики максимально подавить оппозиционную деятельность. Пришедшая к власти в республике политическая группировка унаследовала курс на интеграцию с ЕС и русофобию от бывшего первого вице-спикера парламента, богатейшего человека Молдавии и создателя в стране разветвлённой криминально-клановой системы Владимира Плахотнюка. Новое руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду, декларируя на словах приверженность демократии, фактически продолжает курс теперь изгнанного из страны Плахотнюка — укрепление управленческой системы, основанной на кумовстве и мздоимстве. RT изучил, кто теперь выстраивает «новую политику» Кишинёва.

Президентские выборы 2020 года. Кандидат от Партии социалистов Игорь Додон проигрывает своему главному сопернику — представителю партии «Действие и солидарность» (PAS) Майе Санду. Её победа ознаменовала серьёзный политический разворот как на внешнеполитическом треке, так и в вопросах внутренней политики. Новые власти страны взяли курс на силовое подавление оппозиционных партий и юридическое преследование их руководства.

Майя Санду на президентских выборах 2020 года

AP

© Roveliu Buga

Одним из наиболее знаковых стало уголовное дело против основного политического оппонента Санду — экс-президента республики от соцпартии Игоря Додона, которому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, после чего поместили его под домашний арест. Сам Додон говорил, что нынешние власти Молдавии преследуют его и представителей других оппозиционных сил именно по политическим мотивам.

«Методы этого антинационального режима не имеют ничего общего с принципами правового государства и уже стали государственной политикой: преследование политиков, пользующихся определённой поддержкой, и их изоляция от общества с целью воспрепятствования их деятельности. Долго это не продлится. Любой диктатуре приходит конец», — заявил Додон.

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Помимо Додона, в жернова репрессивного механизма нынешних молдавских властей попадают представители других политических объединений — так, в частности, арестована депутат парламента страны от партии «Шор» Марина Таубер. 21 июля с неё сняли депутатскую неприкосновенность, а затем в её офисе прошли обыски, после чего она была арестована и помещена в СИЗО.

Официально Таубер подозревается в фальсификации отчёта о финансовом управлении партии «Шор» и получении партией финансирования от организованной преступной группы. При этом в столице Молдавии Кишинёве проходят митинги сторонников партии с требованиями освобождения политических заключённых.

Подозрительный диплом

На фоне сотрясающих республику политических и коррупционных скандалов имеет смысл посмотреть на персоналии в окружении президента страны Майи Санду, особенно в силовом блоке. В частности, на Дорина Речана, которого в начале года Майя Санду назначила своим советником по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретарём Высшего совета безопасности.

Речан возглавлял Министерство внутренних дел Молдавии с 2012 по 2015 год, будучи назначенным по квоте Либерально-демократической партии.

В тот же период действующий президент Санду была министром просвещения в правительстве Владимира Филата, который впоследствии был осуждён на девять лет по обвинению в получении многомиллионных взяток, вымогательстве и соучастии в краже $1 млрд из банковской системы Молдавии.

Дорин Речан вовсе не был профессиональным силовиком — его назначение носило исключительно политический характер. Он был соучредителем US Food Network SRL, которая владеет сетью заведений быстрого питания KFC в Молдавии. Однако у Речана, судя по данным молдавских СМИ, имелась одна проблема — поддельный диплом о высшем образовании.

Так, в частности, лидер молдавского движения «Антимафия» Сергей Мокану заявил, что Речан попросту купил на рынке диплом выпускника бельгийского филиала американского университета Ньюпорта. Мокану также подчёркивал, что именно факт наличия поддельного диплома у Речана дал возможность серому кардиналу молдавской политики Владу Плахотнюку шантажировать министра внутренних дел.

Крёстный генпрокурор

Ещё одной важной фигурой в «силовом» окружении президента Санду стал нынешний и. о. генпрокурора Дмитрий Робу. Его предшественник на посту руководителя республиканской прокуратуры Александр Стояногло был отстранён от должности и арестован по обвинению в коррупции и соучастии в организации механизма так называемого молдавского ландромата (масштабная преступная схема по выводу из России миллиардов долларов через подконтрольные молдавские банки). При этом сам Стояногло незадолго перед отстранением и арестом утверждал, что его хочет устранить президентская партия Санду PAS.

Стояногло утверждал, что за его незаконным преследованием стоит занимающий в то время пост главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Он якобы вёл переписку с консультантом по вопросам правоохранительных органов в аппарате премьер-министра Санду Владимиром Гаврилицэ. В переписке обсуждались детали кампании по дискредитации одного из кандидатов на должность генерального прокурора Вячеслава Солтана. В упоминаемой Стояногло переписке участвовал, по его словам, и в то время генеральный секретарь правительства Андрей Спыну, ныне заместитель премьер-министра Молдавии и министр инфраструктуры.

Дмитрий Робу, занимая пост и. о. генпрокурора, активно участвовал в уголовном преследовании политических оппонентов действующей власти в республике. При этом вокруг самого Робу постоянно возникали и возникают коррупционные скандалы. Так, в прошлом году в распоряжении ряда молдавских СМИ оказалось видео, на котором он получает крупную денежную сумму.

Видео сопровождало сообщение, что в период, когда Робу был заместителем прокурора Кишинёва, он получил взятку от должностного лица, чтобы повлиять на дело о коррупции. Дмитрий Робу вынужден был выступить с опровержением, выдвинув версию о том, что на самом деле речь шла не о взятке, а о покупке автомобиля для родственника и. о. генпрокурора.

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Ещё один коррупционный эпизод, связанный с именем и. о. генпрокурора, стал известен благодаря жалобе, поданной в Высший совет прокуроров Молдавии Сорином Стати, экс-директором государственной компании MoldATSA. Стати утверждает, что на заре своей карьеры, будучи прокурором транспортной прокуратуры, Дмитрий Робу за деньги возбуждал и закрывал уголовные дела. Тем не менее жалоба Стати в ВСП в отношении упоминаемых им эпизодов в итоге также была отклонена.

Импортированный функционер

Как уже отмечалось, важную роль в молдавских внутриполитических раскладах играет антикоррупционная прокуратура — и тем более важно посмотреть, кто её возглавляет. В начале августа на пост руководителя этого спецподразделения Генпрокуратуры Молдавии была назначена Вероника Драгалин. Драгалин — яркий образчик импортированного с Запада функционера. Семья ныне главного молдавского антикоррупционного прокурора много лет назад эмигрировала из страны и обосновалась в США. Окончив в 2011 году юридический факультет Университета Вирджинии, Драгалин до последнего времени работала помощником американского генпрокурора в Департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам.

Однако молдавские СМИ и эксперты отмечают, что карьерному взлёту на родине Драгалин обязана вовсе не своим юридическим талантам, а связям её матери в местном политическом истеблишменте.

Мать Вероники Драгалин Елена возглавляет организацию Moldova-AID, которая каждый год организует традиционную молдавско-американскую конвенцию — мероприятие, объединяющее представителей государственных учреждений США и Молдавии, а также людей из Молдавии и проживающих в Соединённых Штатах Америки. Мать Вероники Драгалин, по утверждениям молдавских экспертов, входит в число финансовых доноров президентской партии PAS Майи Санду.

Коррупционный инкубатор

В разговоре с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что молдавский олигарх Владимир Плахотнюк по-прежнему оказывает значительное влияние на молдавскую политику.

«Да, безусловно, Плахотнюк продолжает оказывать влияние, насколько это возможно в текущей ситуации. Это касается и обстановки после изгнания, когда у Плахотнюка оставались подконтрольные премьер и спикер парламента, и формирования этого нового большинства Санду после проигрыша Додона и досрочных парламентских выборов в прошлом году. Плохиш создал этот политический класс, это его система, и из этого политического инкубатора вылупляются определённого типа люди», — заявил политолог.

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Эксперт также указал на то, что часть депутатов из Демпартии Плахотнюка перешли в партию PAS, основанную Санду.

«Часть депутатов от Демпартии Плахотнюка действительно перешли к Санду, кто-то в других фракциях зафиксировался. Это на самом деле все артисты, а роли их написаны Плахотнюком. При этом надо понимать, что система, созданная им, пришла в состояние разбалансировки, слишком усилился прозападный вектор, все последние зачистки политического поля, в частности преследование Додона, об этом наглядно свидетельствуют».

Говоря о коррупционной составляющей в молдавской политике, эксперт заявил, что она отражает кланово-олигархический характер функционирующего в Молдавии политического режима.

«Даже если говорить о кейсе Вероники Драгалин, то видна эта клановость: она же просто подруга Санду. Когда нынешний президент Молдавии работала в Вашингтоне во Всемирном банке, занимаясь какими-то постсоветскими проектами, Драгалин находилась всё время сбоку, рядом. Собственно говоря, подобного рода цыганщина вообще свойственна местной политической системе», — рассказал эксперт.