Санду опровергла слухи о якобы грядущем нападении России на Молдавию

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Президент Молдавии Майя Санду опровергла информацию о якобы грядущем нападении российских войск на республику в ближайшее время.

«У нас нет информации, что Россия планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, даёт нам определённую степень безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Санду также подчеркнула, что в Молдавии не зафиксировано фактов притеснения русскоговорящих граждан.

Ранее вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску сказал, что Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России в связи со слабой национальной экономикой.

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