Санду опровергла слухи о якобы грядущем нападении России на Молдавию
«У нас нет информации, что Россия планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, даёт нам определённую степень безопасности», — цитирует её РИА Новости.
Санду также подчеркнула, что в Молдавии не зафиксировано фактов притеснения русскоговорящих граждан.
Ранее вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску сказал, что Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России в связи со слабой национальной экономикой.