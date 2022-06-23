В Молдавии заявили о невозможности поддержать антироссийские санкции из-за слабой экономики

Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России в связи со слабой национальной экономикой. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску в интервью телеканалу Moldova 1.

«Ряд санкций применяется в Молдавии, в основном в финансово-банковской сфере. На данном этапе уровень устойчивости Республики Молдова и её способность справляться с проблемами в различных сферах не позволяют присоединиться к большому пакету запретительных мер ЕС», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кишинёве несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за роста цен.

В апреле инфляция в Молдавии достигла 22,2%, что стало абсолютным рекордом среди европейских стран, об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон.