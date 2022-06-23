В Молдавии заявили о невозможности поддержать антироссийские санкции из-за слабой экономики
«Ряд санкций применяется в Молдавии, в основном в финансово-банковской сфере. На данном этапе уровень устойчивости Республики Молдова и её способность справляться с проблемами в различных сферах не позволяют присоединиться к большому пакету запретительных мер ЕС», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Кишинёве несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за роста цен.
В апреле инфляция в Молдавии достигла 22,2%, что стало абсолютным рекордом среди европейских стран, об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон.