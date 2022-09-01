Додон призвал власти Молдавии сохранять диалог с Россией

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу N4 призвал власти страны сохранять диалог с Россией.

«Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия — член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет?.. А в это время Молдавия — член СНГ, нейтральная страна — поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что в стране лишь 1% населения сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам.