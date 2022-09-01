военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Додон призвал власти Молдавии сохранять диалог с Россией

Короткая ссылка
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу N4 призвал власти страны сохранять диалог с Россией.
Додон призвал власти Молдавии сохранять диалог с Россией
  • РИА Новости

«Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия — член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет?.. А в это время Молдавия — член СНГ, нейтральная страна — поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что в стране лишь 1% населения сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить