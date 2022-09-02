В молдавской партии «Шор» сообщили об угрозах и шантаже со стороны «прокуроров Санду»

В молдавской оппозиционной партии «Шор» сообщили, что её членам «угрожают задержанием и арестом», если они не дадут ложных показаний против Илана Шора и других представителей формирования.

«Власть PAS снова решила применить силу и широко использовать административные рычаги для давления на оппозицию. Сегодня, в день, когда партия «Шор» объявила о проведении новой акции протеста у президентуры, Майя Санду направила своих прокуроров в наши территориальные организации под предлогом проведения новых обысков, хотя истинная цель этих действий — запугивание активистов и их шантаж», — говорится в заявлении партии.

На сайте формирования также утверждается, что есть ряд задокументированных адвокатами случаев, когда некоторые местные лидеры формирования вызывались следователями «для дачи ложных показаний против партии «Шор».

«В противном случае им угрожали задержанием. Такие инциденты произошли буквально сегодня утром, а последующие задержания основаны именно на этой подоплёке», — заявила партия.

Члены партии призвали власти прекратить незаконные действия и вернуться в русло законности.

«В то же время мы напоминаем представителям силовых структур, которые сегодня выполняют незаконные приказы политических сил, что они присягнули защищать права и интересы граждан Республики Молдова. Применение силы в иных целях сурово карается Уголовным кодексом, а ответственность в данном случае индивидуальна», — говорится в сообщении пресс-службы «Шор».

1 сентября сторонники партии «Шор» устроили шествие со свечами в Кишинёве возле здания администрации президента страны, таким образом они выразили протест против роста цен на энергоресурсы.