«Содержится в неподходящих условиях»: в Молдавии прошёл митинг в поддержку арестованного лидера оппозиции

В Кишинёве состоялся митинг сторонников молдавской оппозиционной партии «Шор». Участники акции высказались в поддержку вице-председателя политобъединения Марины Таубер, которая находится под арестом в одном из городских СИЗО. Сторонники партии полагают, что Таубер — политзаключённая. На фоне акции протеста адвокаты политика заявили, что не смогли добиться аудиенции у новой главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, чтобы обсудить аспекты ареста и содержания Таубер.

Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» в пятницу, 19 августа, провели митинг у здания Генеральной прокуратуры в Кишинёве. Участники акции выступали против ареста одного из лидеров политобъединения, депутата парламента страны Марины Таубер и призывали к отставке президента Майи Санду.

Протестующие потребовали освобождения Таубер, назвав её политзаключённой. Как заявили участники митинга в беседе с журналистами Sputnik Молдавия, власти страны «закрыли рот» оппозиционнному политику, поместив её под арест.

Кроме того, участники акции заявили, что руководство Молдавии не уделяет должного внимания решению проблем граждан, среди которых высокие тарифы на газ, электроэнергию и подорожание продуктов питания.

Во время акции протеста в здании Генпрокуратуры республики проходила первая пресс-конференция главы Антикоррупционной прокуратуры страны Вероники Драгалин. Адвокаты Таубер рассказали журналистам, что просили аудиенции у Драгалин, чтобы представить ей информацию о злоупотреблениях и противоправных действиях её подчинённых, а также прояснить вопросы помещения Таубер под стражу. Однако юристы получили отказ.

«Наш запрос был отклонён без рассмотрения. Адвокаты просили в суде, чтобы заседания были публичными, но и этот запрос был отклонён. Мы рассказали об обстоятельствах ограничений Марины Таубер, где она содержится в неподходящих условиях, но никакой реакции не последовало», — заявил на митинге адвокат политика Аурелий Коленко.

Во время проведения акции протеста в здании Генпрокуратуры также находился экс-президент Молдавии Игорь Додон, который позднее высказался о работе властей страны. По его словам, это самая значительная проблема для жителей Молдавии.

«Самая большая проблема — это нынешняя власть, которую нужно побыстрее прогнать из всех органов и провести досрочные выборы», — сказал Додон в беседе с журналистом.

Отметим, что сам Додон по решению суда с конца мая 2022 года находится под домашним арестом. Накануне эту меру продлили до 21 сентября. Экс-лидера Молдавии обвиняют в незаконном обогащении, пассивной коррупции, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой.

С Таубер депутатскую неприкосновенность сняли 21 июля, после чего в её офисе прошли обыски, по итогам которых политика задержали на 72 часа. Затем суд назначил ей предварительный арест, её поместили в СИЗО. Политика подозревают в фальсификации отчёта о финансовом управлении партии «Шор» с целью сокрытия суммы накопленных и использованных средств, а также в получении партией финансирования от организованной преступной группы.

После ареста Таубер распространила обращение к своим сторонникам, в котором назвала введённые против неё меры шантажом со стороны президента Майи Санду и основанной ей партии «Действие и солидарность».

На этой неделе состоялся ещё один суд, который продлил выбранную меру пресечения. По итогам заседания Таубер заявила, что сторона обвинения не смогла предоставить новых доводов для её дальнейшего содержания под стражей.

«Это абсурд, цирк, шоу. Я разочарована как гражданин Республики Молдова тем, что происходит в молдавской юстиции», — цитирует её Sputnik Молдавия.

Ситуацию с преследованием политиков в Молдавии ранее комментировали в Кремле. В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что жёсткие меры молдавских властей по отношению к оппозиционным политикам сложно отнести к демократическим методам. Он добавил, что в Кремле осведомлены и о ситуации с экс-президентом республики Игорем Додоном.

«Это невозможно одобрять, потому что, конечно, это абсолютно противоречит самой идее демократического процесса, демократической конкуренции политических сил», — подчеркнул Песков.