Санду: Додон помог бы России в спецоперации, если бы был президентом Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду считает, что если бы бывший глава республики Игорь Додон оставался у власти, то помог бы России в конфликте с Украиной.

С таким заявлением она выступила в ходе интервью информационному порталу esp.md.

«Давайте подумаем, что было бы, если бы, например, господин Додон сегодня был президентом Молдавии. Тогда он бы помог России, Россия смогла бы использовать Молдавию в войне против Украины, а Украина бы ответила», — сказала Санду.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.