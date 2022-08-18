Санду: Додон помог бы России в спецоперации, если бы был президентом Молдавии
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С таким заявлением она выступила в ходе интервью информационному порталу esp.md.
«Давайте подумаем, что было бы, если бы, например, господин Додон сегодня был президентом Молдавии. Тогда он бы помог России, Россия смогла бы использовать Молдавию в войне против Украины, а Украина бы ответила», — сказала Санду.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.