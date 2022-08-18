Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Додону до 21 сентября
- AP
- © Aurel Obreja
Отмечается, что суд одобрил соответствующий запрос прокуратуры.
«Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 30 суток — до 21 сентября», — приводит решение суда РИА Новости.
Ранее Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой и другими людьми, кроме фигурантов дела, по которому он проходит.
29 июля Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест защиты Додона на продление ему домашнего ареста.