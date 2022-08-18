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Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Додону до 21 сентября

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Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Игорю Додону ещё на 30 суток, до 21 сентября. Об этом говорится в решении суда.
Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Додону до 21 сентября
  • AP
  • © Aurel Obreja

Отмечается, что суд одобрил соответствующий запрос прокуратуры.

«Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 30 суток — до 21 сентября», — приводит решение суда РИА Новости

Ранее Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой и другими людьми, кроме фигурантов дела, по которому он проходит.

29 июля Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест защиты Додона на продление ему домашнего ареста.

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