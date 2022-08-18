Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Додону до 21 сентября

Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Игорю Додону ещё на 30 суток, до 21 сентября. Об этом говорится в решении суда.

AP

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