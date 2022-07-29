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Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой и другими людьми, кроме фигурантов дела, по которому он проходит.

Об этом Додон написал в Telegram.

«Похоже, мы снова стали свидетелями грубых манипуляций и фальши от прокуроров. Судьи Апелляционной палаты решили оставить в силе мой домашний арест в тех же условиях, без запрета на общение с прессой и другими людьми, за исключением фигурантов дела. В понедельник нам будет предоставлено решение суда, которое мы опубликуем, и представим дополнительные комментарии о незаконном давлении и политических играх прокуроров», — цитирует его ТАСС.

29 июля Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест защиты Додона на продление ему домашнего ареста.

Как сообщил прокурор Пётр Ярмалюк, Додону «ограничили общение, в том числе с прессой».

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