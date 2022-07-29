Прокурор: судьи ограничили Додону общение с прессой

Бывший президент Молдавии Игорь Додон останется под домашним арестом, также ему ограничили общение с журналистами, сообщил прокурор Пётр Ярмалюк.

Как уточняет РИА Новости, Апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос адвокатов Додона об отмене решения о продлении домашнего ареста.

«Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров», — рассказал Ярмалюк.

Ранее находящемуся под следствием экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили срок домашнего ареста ещё на 30 суток — до 20 августа.