Финансовые прачечные Вашингтона: как антикоррупционная помощь США «спасает» Молдавию от кумовства и мздоимства

В 2017—2022 годах США потратили $24 млн на искоренение коррупции и борьбу с отмыванием средств в Молдавии. К 2022-му большинство американских «программ помощи» завершились, но их итоги спорные. Как показывает анализ RT, вокруг президента страны Майи Санду за это время сформировалась группа людей, связанных со взяточничеством и выводом денег в офшоры. Часть окружения Санду, как и она сама, обязаны карьерой именно США: будущие высокопоставленные молдавские чиновники работали либо на американские госорганы, либо на американские корпорации, многие проходили обучение в Штатах.

В мае 2022 года завершилась одна из трёх масштабных программ международной помощи, которую США запустили для борьбы с коррупцией и построения «прозрачного» демократического общества в Молдавии. Проект назывался «Программа структурных реформ в Молдове» (Moldova Structural Reform Program, MSRP) и стоил $11,1 млн.

Программа была запущена в 2017 году. Она состояла из десятка задач, которые требовалось решить, чтобы улучшить условия для бизнеса и торговли. Одной из них было «уменьшение возможностей для коррупции». За воплощение плана отвечало USAID — Агентство США по международному развитию, подведомственное Государственному департаменту страны.

В том же 2017 году была запущена ещё одна связанная с антикоррупционными начинаниями программа — «Открытое правосудие» (Open Justice). Она работала два года и обошлась американскому бюджету в $5,65 млн.

Согласно описанию «Открытого правосудия» на сайте USAID, в сотрудничестве с местными органами юстиции США рассчитывали построить «более подотчётную и эффективную систему правосудия, доступную для всех членов общества». Среди прочего итогом реализации этого плана должны были стать «снижение коррупции» и повышение прозрачности судебной системы страны.

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На сегодняшний день в Молдавии работает единственная программа со сходными целями, стартовавшая в сентябре 2019 года. Она называется «Программа прозрачности финансового сектора» и нацелена на борьбу с отмыванием средств и пресечение преступлений в сфере экономики. Её общая стоимость — $8,1 млн, из которых уже перечислено и освоено $7,2 млн.

Один из пунктов плана — внедрение улучшенной идентификации клиентов финансовых институтов для предотвращения отмывания и легализации криминальных средств. Другое направление «Программы прозрачности» связано с идентификацией бенефициаров фирм.

Всего, таким образом, было потрачено $24 млн за пять лет и запланировано потратить ещё $ 1,1 млн в 2023 году по «Программе прозрачности».

Цели перечисленных программ на бумаге благие и, судя по отчётам, успешно внедряются в жизнь. Но, как выяснил RT, на верхушку молдавской власти борьба с коррупцией никак не распространилась. В окружении Санду продолжают работать люди, связанные с кумовством, коррупцией и, возможно, даже отмыванием средств.

Вливания для влияния

Действующий президент Молдавии Майя Санду вступила в должность 24 декабря 2020 года. Вместе с ней частично обновился кабинет министров. Должности там заняли люди, которые долгое время работали вместе с Санду либо входили в созданную ею партию «Действие и солидарность» (PAS).

«Дорогие сограждане, коррупция — это смертельная угроза для нас всех, — говорила Санду в агитационной речи перед своим избранием. — Страна задыхается. Все те, кто зарабатывает на гражданах Молдовы, объединились».

Речь её была направлена против прежнего президента Молдавии Игоря Додона и его соратников. Однако, как стало известно RT, Санду сама собрала аппарат из людей, с которыми, согласно её речи, собиралась бороться.

Так, пресса обратила внимание на конфликт интересов заместителя премьер-министра по цифровому развитию Юрия Цуркану. Как сообщила в 2021 году молдавская газета Telegraph, Цуркану с августа 2019-го по декабрь 2020-го работал директором Агентства электронного управления. Одновременно он был консультантом в дочернем проекте этого же агентства, который реализовывался на кредитные средства Всемирного банка. Отметим, что во Всемирном банке со штаб-квартирой в Вашингтоне на разных этапах карьеры работали Санду и начальница Цуркану — нынешний премьер Наталья Гаврилица.

Две должности конвертировались в две зарплаты: за этот период Цуркану получал почти 600 тыс. рублей в месяц в пересчёте на российскую валюту. Сидеть на двух стульях в государственном учреждении ему позволил другой заместитель премьера — Андрей Спыну, который издал соответствующий указ.

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Спыну не впервой обходить запреты для государственных служащих — он знает, как это делается, на собственном опыте.

Андрей Спыну на протяжении многих лет управлял несколькими компаниями, в том числе из офшорных зон. Его имя прямо или косвенно связано с такими юрисдикциями, как Кипр, Гонконг, Делавэр (США) и Белиз. При этом в 2015—2016 годах он работал замминистра молодёжи и спорта Молдовы, что по законам этой страны несовместимо с участием в бизнесе.

Согласно записям о регистрации компаний, в Великобритании Спыну был бенефициаром двух британских фирм, занимающихся онлайн-переводами: Wordminds Translations LTD и Travod International LTD. Впоследствии он изменил структуру бизнеса, зарегистрировав офшоры в Гонконге и Белизе. Через Гонконг он получил самый высокий доход от бизнеса — 8 млн леев, на которые купил себе дом в Кишинёве.

Офшоры, в свою очередь, владели долями четырёх молдавских компаний, которыми руководил и также владел Спыну. А там, где иностранная собственность, в развитых странах работает финансовый контроль со стороны государства, который следит, чтобы капиталы не выводились из страны без должных оснований. Упомянутая в первом разделе американская программа по борьбе с отмыванием средств стартовала только в 2019 году — и неизвестно, что она могла бы найти в деятельности Спыну, начнись раньше.

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Из бизнес-структуры Спыну становится понятно, что в последние месяцы пребывания на посту вице-министра молодёжи и спорта он одновременно возглавлял и компанию из Гонконга, так и не разрешив «в течение одного месяца ситуацию несовместимости», как того требовал закон.

Почему США выгодна коррупция в Молдавии

Такая ситуация типична для Молдовы, говорят эксперты. Масштабы коррупции в стране огромны, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Молдова по уровню коррупции уступает разве что соседней Украине, — отметил Мартынов в разговоре с RT. — Санду, кстати, в этом смысле ещё не набрала той «проектной мощности», которая обычно свойственна молдавским управленцам и политикам».

Каждый «уважающий себя молдавский политик или бизнесмен» имеет, например, румынский паспорт, утверждает Мартынов.

«И вообще, принцип существования этого одного из самых бедных государств в мире — это серые, коррупционные и полукоррупционные схемы», — замечает он.

Часто под предлогом борьбы с коррупцией США просто берут её под свой контроль, говорит экономист, политолог Александр Дудчак. Получив нужные сведения и манипулируя ими, американцы могут использовать в своих интересах политических лидеров слабых стран.

«Это не новый способ управления странами и политиками, — говорит Дудчак в беседе с RT. — Американцы собирают компромат на лидеров стран, помогая им прийти к власти. А потом напоминают им, что все рычаги власти у них в руках».

Фактически речь идёт о шантаже политиков. К признакам такого внешнего контроля относятся случаи, когда те или иные политики начинают действовать вопреки здравому смыслу, отмечает Дудчак.

Используя эти инструменты, продолжает эксперт, США могут эскалировать конфликт в Приднестровье или через Молдавию начать активнее помогать Украине, тем самым создавая проблемы для Российской Федерации.

«С этой точки зрения Молдавия — важный для США регион, несмотря на слабый экономический потенциал и малые размеры, — отметил политолог. — Ну и, конечно же, фигурирует USAID — одна из ведущих организаций по финансированию «цветных переворотов». Она является «хабом» для финансирования различных некоммерческих и иных организаций, которые и занимаются подрывной деятельностью во многих странах мира».

Кумэтрия Санду

В молдавском языке есть слово «кумэтрия» — оно означает крестины ребёнка. Этим же словом обозначают родственную связь, возникающую между крёстными и крестниками, — по-русски «кумовство».

Начальница перечисленных выше Спыну и Цуркану — премьер-министр Наталья Гаврилица. Она приходится кумой Майе Санду: президент Молдавии крестила детей Гаврилицы.

Двоюродная сестра президента Татьяна Бабин стала главой кабинета председателя парламента Игоря Гросу.

В парламенте Молдовы на одном из важнейших направлений — в качестве председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции — работает другая родственница Санду — Дойна Герман.

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«Кумэтрия в Молдавии — это традиция. Это абсолютно коррумпированное государство, — считает политолог Мартынов. — Здесь единственный диссонанс заключается в том, что Санду-то и пришла к власти на волне борьбы с Плахотнюком — бывшим хозяином Молдовы. А когда это коснулось её — у неё и выхода нет. У неё возник когнитивный диссонанс».

Основатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, о котором говорит Мартынов, уже давно стал в Кишинёве синонимом коррупции. Олигарха, которого называют «молдавским Абрамовичем» за десятки активов в разных странах, обвиняют в незаконном выводе 126 млрд рублей из России. Силовики считают его организатором так называемой молдавской схемы, по которой в 2013—2014 годах из 20 российских банков выводили средства по подложным документам. Другие участники этой схемы — граждане России — получили в 2022 году сроки от 15,5 до 19 лет лишения свободы.

Но в Молдавии всё устроено так, что у Санду нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться в направлении коррупции, продолжает Мартынов.

«Даже если Санду хотела бы это всё искоренить — как у неё получится это сделать? — спрашивает Мартынов. — А куда ей всех своих нахлебников девать, которые ей помогали к власти прийти? Они же помогали не потому, что они с коррупцией собираются бороться, а потому, что надеялись сами её возглавить».

Слова Мартынова о «нахлебниках» иллюстрирует пример из аппарата премьер-министра Молдавии. Пресс-секретарём Гаврилицы работает двоюродная сестра Майи Санду Анастасия Табурчану. Сама Табурчану подчеркивает, что в её назначении нет конфликта интересов, так как это была инициатива премьера, а не главы государства.

Но когда органы власти страны близки настолько, что президент крестит детей премьера, назначение родственника президента помощником премьера выглядит именно как конфликт интересов. Вообще, Гаврилица и Санду — давние подруги, что подмечали местные СМИ. А муж премьера Владимир Гаврилица — бывший служащий Министерства внутренних дел, который работал в контрольном корпусе тогда ещё премьер-министра Майи Санду.

При этом Санду готова вот-вот уволить свою куму из верхушки кабинета министров. Гаврилицу на посту премьера может подвинуть бывший глава МВД Молдавии Дорин Речан. Сейчас он работает секретарем Высшего совета безопасности при президенте.

Как писали молдавские СМИ, 3 сентября на даче Майи Санду в Голерканах состоялось собрание правящей партии PAS, где обсуждался план действий на ближайшее время. По словам помощника одного из участников собрания, звучало предложение отправить в отставку Гаврилицу и весь её кабинет, поскольку соцопросы показали падение доверия граждан к действующему правительству.

«Американизация» молдавской власти

Значительная часть молдавского правительства сегодня нацелена на удовлетворение интересов Запада, оплачивающего Молдавии щедрые гранты, а не на работу в интересах общества, считают политологи, с которыми поговорил RT.

Это видно и из биографий руководителей страны.

Упомянутый выше Андрей Спыну проходил обучение в Штатах. В 2018 году он поступил в магистратуру в области государственного управления в Школе повышения квалификации Гарвардского университета (США).

Премьер-министр Гаврилица половину профессиональной жизни провела, работая на деньги и в интересах правительств США и Великобритании. В начале карьеры, в 2000—2003 годах, она работала ассистентом по политическим вопросам в Бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии. В 2005-м была советником в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2009—2013 годах — старший консультант, затем портфельный менеджер в международной консалтинговой компании Oxford Policy Management (Оксфорд, Великобритания). В 2015—2019 годах Гаврилица трудилась генеральным директором Глобального инновационного фонда в Лондоне.

В этом же Всемирном банке работала и Майя Санду — в 1998—2005 годах в Кишинёве, а в 2010—2012 годах переехала работать в штаб-квартиру этого банка в Вашингтон.

«А что вас удивляет? — иронизирует Мартынов. — Санду сама работала в Вашингтоне во Всемирном банке после окончания всех этих «соросовских курсов». Ну конечно, для неё Штаты — это вообще любимое место. И посол (США в Молдавии. — RT) Дерек Хоган — её, так сказать, духовный отец. Бывший посол США, который её к власти привёл».

Оппозиционные молдавские СМИ сообщали, что Хоган действительно находился в очень тесных рабочих отношениях с Санду до и после избрания её президентом. А российский МИД счёл уровень вмешательства Штатов в молдавские выборы «беспрецедентным».

«Вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны», — отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нынешняя власть в Молдавии — это подготовленные кадры, которые не ориентированы на работу на благо своей страны, резюмирует политолог Дудчак.

«Ну кто там будет работать в интересах граждан Молдавии? — задаёт риторический вопрос Дудчак. — Штаты не для этого ставят своих управленцев что в Молдавии, что в Прибалтике. Этим управленцам совершенно наплевать на интересы молдаван. Это нечто сродни колониальному правительству — они поставлены для того, чтобы реализовывать американские интересы на подконтрольных территориях».