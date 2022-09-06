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В Молдавии прошла акция протеста возле дома президента республики Санду

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В Молдавии прошла акция протеста возле дома президента республики Майи Санду. В ходе акции сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» потребовали отставки главы государства.
В Молдавии прошла акция протеста возле дома президента республики Санду
  • Gettyimages.ru
  • © Adrian Hancu

Об этом сообщил Sputnik Молдова.

Они скандировали «Майя Санду, уходи!» и «Долой Майю Санду!». 

Также они требовали прекратить давление на оппозицию.

До этого протестующие провели акцию протеста во дворе дома, где живёт Санду.

Ранее сторонники оппозиционной партии «Шор» вышли на очередной митинг против правительства в Кишинёве. Они раскритиковали власти за провальную газовую политику и обвинили их в энергетическом кризисе.

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