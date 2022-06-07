Молдавия отказалась экстрадировать в Белоруссию задержанного депутата Верховной рады

Генпрокуратура Молдавии отказала в экстрадиции в Белоруссию задержанного депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решение об отказе одобрено и. о. генпрокурора Дмитрием Робу.

«Есть серьёзные опасения, что в случае экстрадиции права человека не будут соблюдены и Яковенко не будет иметь доступа к справедливому судебному разбирательству», — передаёт слова ведомства РИА Новости.

Кроме того, в заявлении говорится, что Яковенко необходимо освободить.

Ранее Пограничная полиция Молдавии сообщила, что по запросу Интерпола в стране был задержан гражданин Украины.

Задержанный был помещён в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств и принятия в отношении него решения.

По данным молдавских СМИ, запрос на задержание Яковенко был оформлен белорусским подразделением Интерпола.