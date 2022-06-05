В Молдавии заявили о задержании украинца по запросу Интерпола

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Пограничная полиция Молдавии сообщила, что по запросу Интерпола в стране был задержан гражданин Украины.
В Молдавии заявили о задержании украинца по запросу Интерпола
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Как сообщает РИА Новости, данную информацию подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Пограничная полиция информирует о выявлении при пересечении государственной границы гражданина Украины, который фигурирует в базе данных как находящийся в международном розыске. В соответствии с запросом по линии Интерпола пограничники задержали иностранца», — отметила она.

Уточняется, что задержанный помещён в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств и принятия в отношении него решения.

Как указывает агентство, по данным молдавских СМИ, речь идёт о депутате Верховной рады Украины Евгении Яковенко. Запрос на его задержание был оформлен белорусским подразделением Интерпола.

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