В Молдавии заявили о задержании украинца по запросу Интерпола

Пограничная полиция Молдавии сообщила, что по запросу Интерпола в стране был задержан гражданин Украины.

Как сообщает РИА Новости, данную информацию подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Пограничная полиция информирует о выявлении при пересечении государственной границы гражданина Украины, который фигурирует в базе данных как находящийся в международном розыске. В соответствии с запросом по линии Интерпола пограничники задержали иностранца», — отметила она.

Уточняется, что задержанный помещён в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств и принятия в отношении него решения.

Как указывает агентство, по данным молдавских СМИ, речь идёт о депутате Верховной рады Украины Евгении Яковенко. Запрос на его задержание был оформлен белорусским подразделением Интерпола.