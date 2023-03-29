Кабмин Молдавии одобрил идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавское правительство одобрило идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Правительству нужны необходимые инструменты, чтобы обеспечить мир и стабильность, обеспечить работу энергетической инфраструктуры, обеспечить безопасность в ответ на попытки дестабилизации. Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Молдовагаз» заявил, что Кишинёв вернулся к закупкам газа у «Газпрома» после перерыва в три месяца.

В декабре 2022 года молдавский министр заявил о достижении независимости от российского газа.