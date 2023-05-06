США профинансируют «расширение трансатлантического сотрудничества» с ЕС

Управление Госдепартамента по связям с общественностью представительства США при ЕС анонсировало намерение выделить средства на программу по «укреплению связей» с Евросоюзом. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, Соединённые Штаты заинтересованы в реализации инициатив, подчёркивающих «общие ценности» сторон и «содействующие расширению трансатлантического сотрудничества» Вашингтона и Брюсселя.

«Управление... принимает предложения проектов, рассчитанных на аудиторию ЕС, которые помогут представительству США при Евросоюзе продемонстрировать, как партнёрство между сторонами способствует укреплению демократии, прав человека и верховенства права на глобальном уровне», — уточняется в описании гранта.

Вместе с тем авторы документа надеются, что будущие предложения от заинтересованных помогут согласовать цели внешней политики США и ЕС «для противодействия отходу от норм демократии и верховенства права, росту авторитаризма, злонамеренному влиянию и дезинформации».

В список приоритетных направлений в рамках программы американская сторона также включает вопросы, связанные с противодействием региональным угрозам, развитием экономических отношений, проблемами изменения климата и прочее.

Размер одного гранта может варьироваться от $5 тыс. до $50 тыс., сумма общего бюджета пока не определена, говорится в документе.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя в беседе с RT новую инициативу США, выразил мнение, что в данном случае речь может идти о сохранении и укреплении влияния Америки в Европе.

«Это может происходить на фоне раскола в ЕС и укрепления тандема Россия—Китай, а также усиления роли таких международных организаций как БРИКС и ШОС в мире. Говоря языком политтехнологов, американцы хотят сосредоточиться на работе с ближайшими союзниками, чтобы не растерять влияние и удержать их в своей орбите», — объяснил эксперт.

Вместе с тем, он допустил, что выделяемые американской стороной средства могут быть направлены на поддержку позитивного общественного мнения о Соединённых Штатах в Европе на фоне ситуации на Украине и её последствий.

«Сегодня многие европейские лидеры хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, так как население их стран сильно страдает от роста цен на энергоносители и введённых против России санкций», — резюмировал Орлов.

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента США выделить $500 тыс. на работу по «развитию культурных связей» между Анкарой и Вашингтоном.

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.