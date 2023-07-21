США профинансируют журналистские расследования в Грузии для «поддержки» региональных СМИ

Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований в Грузии посредством программы грантов. Как полагают авторы инициативы, это позволит «расширить возможности» региональных и онлайн-СМИ. С документом ознакомился RT.

«Цель программы... расширить возможности региональных и интернет-СМИ посредством разработки контента и производства серии сюжетов-расследований», — говорится в документе.

Госдеп США намерен предоставить гранты в размере до $70 тыс. каждый на создание материалов, «представляющих большой интерес для общества».

Как отметили в американском посольстве, в журналистских расследованиях могут быть освещены в том числе «дезинформация / фейковые новости, представляющие угрозу для демократии и прав человека» и «изъяны в отношениях между правительством и СМИ».

Реализация программы может начаться в октябре 2023 года. Задачи должны быть выполнены в течение полутора лет, подчёркивается в документе.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что такие программы направлены, в частности, на создание антироссийских настроений в обществе и продвижение западных интересов.

«США никогда не стеснялись напрямую заниматься фактическим подкупом журналистского сообщества на постсоветском пространстве. Ключевая цель этой работы — выращивание представителей медиа в бывших странах постсоветского пространства, которые бы продвигали в своих странах антироссийскую повестку и в час Х выступали бы против России, её национальных интересов и обслуживали западные интересы и интересы США в частности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что Грузия сопротивляется настойчивым требованиям Украины оказать поддержку её вооружённым формированиям.

«Грузия в текущей геополитической ситуации ищет свой национальный интерес и понимает, что участие государства в украинском конфликте будет дорого стоить экономике и, соответственно, социально-экономическому благополучию грузинского народа», — заключил Мезюхо.

Ранее посольство США в Киеве планировало направить до $1 млн украинским СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях.