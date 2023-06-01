США выделят до $100 тысяч на «обучение» говорящих на украинском журналистов

В Отделе образования и культуры Госдепартамента США заявили о готовности выделить до $100 тыс. на программу обучения представителей сферы СМИ, говорящих на украинском языке. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, приоритет в рамках инициативы отдадут слушателям из Украины.

«Получатель гранта должен набирать и отбирать говорящих на украинском языке участников, которые работают в медиасреде, ориентированной на украиноязычную аудиторию из следующих европейских стран: Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Польша и Украина», — говорится в документе.

Как полагают авторы гранта, один из наиболее эффективных способов борьбы с «дезинформацией» в отношении США и демократии — «продвижение и поддержка высококачественной, независимой журналистики, а также открытой и плюралистической медиа-среды». Особенно, как отмечается, важна такая поддержка в свете конфликта на Украине.

«... поскольку дезинформация, распространяемая Кремлём и другими злонамеренными субъектами, может разрушающе сказываться на моральном состоянии и стабильности общества», — считают американские специалисты.

На этом фоне они предлагают журналистам с Украины сотрудничать с экспертами в сфере СМИ из США по ряду направлений, чтобы научиться бороться с якобы ложными нарративами и повысить качество своих репортажей.

Вместе с тем, уверена американская сторона, программа позволит «укрепить связи» между журналистами из США и с Украины, обменяться идеями относительно решениях актуальных проблем, создать глобальную сеть «профессионалов» и прочее.

Бюджет, который Соединённые Штаты готовы выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $100 тыс., а продолжительность программы — трёх лет.

Подать заявку на получение финансирования могут американские государственные и частные образовательные и культурные учреждения, некоммерческие организации.

В 2022 году в США заявили о намерении профинансировать инициативу, направленную на борьбу с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине. Как уточнялось, на эти цели Штаты планировали выделить почти $2 млн, а основное внимание уделить информации, распространяемой в соцсетях и СМИ страны.

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.