Западные нарративы: США готовы выделить почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией» на Украине

В Соединённых Штатах заявили о планах профинансировать инициативу, направленную на борьбу с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине. В описании гранта Госдепартамента, с которым ознакомился RT, говорится, что на соответствующие цели выделят почти $2 млн, а основное внимание уделят информации, которая распространяется в социальных сетях и СМИ страны. Как полагают эксперты, этими действиями США намерены отвлечь внимание жителей Украины от провалов политики президента Владимира Зеленского, а также противодействовать пророссийским настроениям, заменяя их западными нарративами.

Соединённые Штаты намерены выделить почти $2 млн на программу «по борьбе с дезинформацией на Украине». Очередная американская инициатива среди прочего предполагает противодействие «пагубной риторике», которая распространяется через соцсети и СМИ.



«Госдепартамент Соединённых Штатов, посольство США в Киеве объявляют об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок по проектам, которые поддерживают борьбу с дезинформацией и пагубной риторикой, распространяемыми в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», — уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Согласно условиям, программа должна быть направлена на расширение возможностей «гражданских активистов», которые участвуют в работе по борьбе с «дезинформацией» в стране. От соискателей требуется разработать информационные продукты и предоставить их прессе.

Наряду с этим от будущих подрядчиков ожидают проведения анализа информации из открытых источников. Результаты исследований необходимо будет распространить среди населения Украины.

Ещё одна задача, которую Госдеп ставит перед получателями финансирования, — проведение «информационно-просветительских мероприятий» среди «определённой украинской аудитории», в том числе той, которая проживает в районах, «наиболее подверженных злонамеренному российскому влиянию».

«Например, на востоке Украины... с целью снизить их уязвимость перед лицом дезинформации, ложных сведений и пагубной риторики», — говорится в документе.

Длительность программы, согласно материалам ведомства, не должна превышать двух лет, объём финансирования каждого отдельного проекта в её рамках может варьироваться от $40 тыс. до $150 тыс.

Подать заявку на получение гранта могут американские или иностранные некоммерческие и неправительственные организации. При этом у будущих подрядчиков должна быть возможность сфокусироваться именно на украинской аудитории и реализовать все проекты на территории Украины, подчеркнули в Госдепартаменте.

«Кампания дезинформации против «дезинформации»

Приоритетное направление работы Украины и её западных партнёров сегодня — информационная война с Россией, потому что на реальном театре военных действий ситуацию переломить не удаётся и не удастся. Такое мнение в разговоре с RT выразила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

«США проводят кампанию дезинформации против «дезинформации». В ближайшее время работа грантополучателей будет маскировать провалы политики Владимира Зеленского — как военные, так и экономические, до последнего поддерживая хрупкий киевский режим», — заявила эксперт.

В долгосрочной же перспективе эта деятельность, по замыслу США, должна спровоцировать проблемы для России на освобождённых территориях, добавила Федосова.

«Например, волны протестов, активность диверсионно-разведывательных групп, замедление процесса интеграции. Однако если американцы начали бить в этот набат, значит, всё больше украинских граждан разочаровываются в своей нерадивой власти и настраивают приёмники на волну российских СМИ», — резюмировала собеседница RT.

Напомним, что Соединённые Штаты на протяжении долгих лет финансируют подобные проекты на Украине и в странах постсоветского пространства. Так, в большинстве случаев речь идёт о «поддержании стабильности», «противодействии российской дезинформации», борьбе со «злонамеренной риторикой», проведении реформ, поддержке местного «гражданского общества» или СМИ, развитии «демократических институтов».

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По словам экспертов, такую политику Вашингтона в подавляющем большинстве случаев можно трактовать как лоббирование американских интересов, продвижение своей информационной повестки или как вмешательство во внутренние дела стран, где реализуются инициативы «демократического» характера.

В частности, такого мнения придерживается директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, США продолжают действовать в лучших традициях антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Там государственные институты занимались вещами, противоположными своему названию. То есть Министерство мира занималось войной, Министерство любви — пытками, а Министерство правды — ложью. Судя по всему, Украина выбрана американскими политическими инженерами в качестве арены для реализации данных проектов, в которых декларируемая борьба с дезинформацией будет заменена тотальной пропагандой в интересах Запада», — констатировал он в беседе с RT.