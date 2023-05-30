США выделят до $12 млн на противодействие «дезинформации» в странах Центральной Азии

Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к «дезинформации». Это якобы необходимо для «укрепления суверенитета и демократической культуры» государств региона. Такие тезисы содержатся в гранте, подготовленном представителями USAID. С документом ознакомился RТ.

Так, в документе отмечается, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня «медиаграмотности», по противодействию «дезинформации» и «ложным нарративам», по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.

«В рамках данного комплекса мероприятий также будет обеспечиваться стимулирующая поддержка, направленная на улучшение технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам», — уточняется в тексте.

По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.

«В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы», — говорится в гранте.

Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $12 млн, а сроки её выполнения — 5 лет.

Ранее сообщалась о намерении Американского Национального демократического института (NDI)* провести в Киргизии исследование и получить данные о «дезинформации» в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства «противостоять злонамеренному влиянию».

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.