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США выделят до $12 млн на противодействие «дезинформации» в странах Центральной Азии

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Виктория Пенькова
Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к «дезинформации». Это якобы необходимо для «укрепления суверенитета и демократической культуры» государств региона. Такие тезисы содержатся в гранте, подготовленном представителями USAID. С документом ознакомился RТ.
США выделят до $12 млн на противодействие «дезинформации» в странах Центральной Азии
  • Gettyimages.ru

Так, в документе отмечается, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня «медиаграмотности», по противодействию «дезинформации» и «ложным нарративам», по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.

«В рамках данного комплекса мероприятий также будет обеспечиваться стимулирующая поддержка, направленная на улучшение технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам», — уточняется в тексте.

По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.

«В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы», — говорится в гранте.

Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $12 млн, а сроки её выполнения — 5 лет.

Ранее сообщалась о намерении Американского Национального демократического института (NDI)* провести в Киргизии исследование и получить данные о «дезинформации» в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства «противостоять злонамеренному влиянию».

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

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