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В ЕК заявили о растущем влиянии российских медиа в ЕС

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Замглавы ЕК по ценностям и прозрачности Вера Юрова призвала тратить больше денег на «борьбу с дезинформацией» из-за растущего влияния российских СМИ, в частности RT, в Европейском союзе, особенно в Германии.
В ЕК заявили о растущем влиянии российских медиа в ЕС
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

Как она отметила в интервью Bild, из-за СМИ «во многих странах растёт представление, что Россия — это не агрессор, а жертва». По её словам, особенно влияние растёт в важной для Москвы Германии.

«Они знают, что, если они сломят Германию, они ослабят весь ЕС. Германия должна быть нерушимой», — утверждает она.

Юрову также беспокоит «подрывная деятельность» движения за мир, которое, по её словам, хочет ослабить поддержку Украины.

«Утверждать, что любой, кто поставляет оружие, является разжигателем войны, чрезвычайно опасно», — добавила еврочиновница.

Также она добавила, что одобряет блокировку RT, и отметила, что «в Европе ему делать нечего».

Ранее Daily Mail назвала RT одним из самых успешных телеканалов в России, а в сенате США обратили внимание на успехи RT en Español в соцсетях в Латинской Америке.

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