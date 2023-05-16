В ЕК заявили о растущем влиянии российских медиа в ЕС
- AFP
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Как она отметила в интервью Bild, из-за СМИ «во многих странах растёт представление, что Россия — это не агрессор, а жертва». По её словам, особенно влияние растёт в важной для Москвы Германии.
«Они знают, что, если они сломят Германию, они ослабят весь ЕС. Германия должна быть нерушимой», — утверждает она.
Юрову также беспокоит «подрывная деятельность» движения за мир, которое, по её словам, хочет ослабить поддержку Украины.
«Утверждать, что любой, кто поставляет оружие, является разжигателем войны, чрезвычайно опасно», — добавила еврочиновница.
Также она добавила, что одобряет блокировку RT, и отметила, что «в Европе ему делать нечего».
Ранее Daily Mail назвала RT одним из самых успешных телеканалов в России, а в сенате США обратили внимание на успехи RT en Español в соцсетях в Латинской Америке.