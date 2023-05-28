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США обучат жителей Болгарии распознавать «дезинформацию»

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Госдепартамент США намерен повысить уровень медиаграмотности жителей Болгарии и обучить граждан выявлять «вводящую в заблуждение» информацию. Ведомство объявило о поиске заинтересованных организаций, которые помогут реализовать этот проект. С документом ознакомился RT.
США обучат жителей Болгарии распознавать «дезинформацию»
  • AFP

«Основная цель программы — наделить граждан навыками медийной грамотности для безопасного, ответственного и основанного на критическом подходе участия в информационной среде, а также инструментами для выявления и отсеивания дезинформации и вводящей в заблуждение информации», — говорится в описании проекта.

В Госдепе отметили, что население Болгарии якобы «утопает в подвергаемой манипулированию информации и пропаганде». Подобные сообщения, по мнению американских специалистов, направлены на ослабление демократических институтов и подрыв евро-атлантической ориентации страны, а также на обострение социальных разногласий.

«Из-за ограниченного внимания к медийной и информационной грамотности в рамках школьной системы и общественного дискурса в целом многие болгары не обладают инструментами или навыками для критической оценки достоверности новостей», — считают в Госдепартаменте США. 

При этом в документе подчёркивается, что жители Болгарии не знают, насколько большую угрозу ложная информация представляет для безопасности и стабильности их страны. 

В рамках проекта исполнителям среди прочего предстоит сотрудничать с государственными и частными организациями для разработки программ или мероприятий по обучению медийной грамотности. Партнёрами могут стать школы, университеты, библиотеки и СМИ. 

Кроме того, инициативы могут включать в себя кампании по повышению информированности общественности, молодёжные дебаты, информационно-развлекательные или новостные программы.

Бюджет этого проекта составит $878 тыс., предполагается, что он продлится два года. 

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, усилия американской стороны направлены на расширение своего влияния в балканской республике.  

«Болгария не является прочным основанием для поддержки политики Вашингтона. С одной стороны, правящие круги настроены довольно проамерикански. Но тем не менее среди широких слоёв населения как раз такого рода настроения не очень распространены. Вот и хотят американцы расширить своё влияние и получить возможность вести пропаганду уже на уровне школы, на уровне молодёжи», — рассказал он в беседе с RT.

В прошлом году Госдеп США готовился к реализации проекта по «укреплению связей» с народом Болгарии. В частности, планировалось поддержать «независимые» СМИ и гражданское общество.

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