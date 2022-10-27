США готовы выделить до $350 тысяч на «укрепление связей» с Болгарией

Госдепартамент США планирует выделить до $350 тыс. на инициативу, предполагающую «укрепление связей» с народом Болгарии. Речь среди прочего идёт об укреплении верховенства права, развитии «независимых» СМИ и гражданского общества в стране. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Отдел публичной дипломатии посольства США в Софии принимает предложения, направленные на укрепление связей между народами Соединённых Штатов и Болгарии посредством культурных программ и программ обмена, которые подчёркивают общие ценности и способствуют развитию двустороннего сотрудничества», — отмечается в документе.

В качестве одной из приоритетных областей работы будущих подрядчиков американская сторона выделила укрепление верховенства права якобы для продвижения демократических норм и содействия экономическому развитию Болгарии.

Вместе с тем в список основных задач грантополучателей Госдеп включил повышение медиаграмотности и устойчивости болгарской общественности к «дезинформации», развитие гражданского общества, сохранение культурного наследия страны и прочее.

Инициатива рассчитана в том числе на оказание влияния на студентов, представителей аналитических центров, органов власти и СМИ, художников, музыкантов и предпринимателей.

Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, максимальный срок реализации программы не должен превышать один год, общее число грантов — 30, размер одного гранта может варьироваться от $500 до $25 тыс., объём бюджета — $350 тыс.

В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.