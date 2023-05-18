США профинансируют «стремление Казахстана к демократии» через «поддержку» СМИ

Госдепартамент США готов выделить до $101 тыс. на программу по «укреплению» медиасреды Казахстана. Как уточняется в гранте, с которым ознакомился RT, речь идёт о взаимодействии будущих подрядчиков с местными журналистами, студентами, юристами и сотрудниками правоохранительных органов по ряду направлений «помощи». Такая инициатива, как полагают авторы проекта, в том числе поддержит республику в её «стремлении к демократии».

«Проект направлен на продвижение профессиональных стандартов журналистики и обеспечение надлежащей правовой защиты, где это необходимо, одновременно с поддержкой усилий Казахстана в стремлении к демократии и верховенству закона», — говорится в документе.

В список основных целей инициативы составители гранта включили повышение уровня знаний и понимания слушателями законов, относящихся к работникам СМИ, расширение доступа сотрудников медиа к правовой защите, а также улучшение осведомлённости общественности о нарушениях и проблемах в области свободы прессы.

Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $101 тыс. Получить финансирование могут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, аналитические центры и образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что Госдеп США готов выделить средства на проведение программы по «повышению квалификации» представителей сферы медиа в Киргизии. Как уточнялось, программа должна оказать содействие американскому посольству в республике «в поддержке более инклюзивной и подотчётной демократии».

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.