США профинансируют «стремление Казахстана к демократии» через «поддержку» СМИ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Проект направлен на продвижение профессиональных стандартов журналистики и обеспечение надлежащей правовой защиты, где это необходимо, одновременно с поддержкой усилий Казахстана в стремлении к демократии и верховенству закона», — говорится в документе.
В список основных целей инициативы составители гранта включили повышение уровня знаний и понимания слушателями законов, относящихся к работникам СМИ, расширение доступа сотрудников медиа к правовой защите, а также улучшение осведомлённости общественности о нарушениях и проблемах в области свободы прессы.
Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $101 тыс. Получить финансирование могут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, аналитические центры и образовательные учреждения.
Ранее сообщалось, что Госдеп США готов выделить средства на проведение программы по «повышению квалификации» представителей сферы медиа в Киргизии. Как уточнялось, программа должна оказать содействие американскому посольству в республике «в поддержке более инклюзивной и подотчётной демократии».
По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.