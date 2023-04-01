США профинансируют «повышение квалификации» работников СМИ в Киргизии

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Виктория Пенькова
Госдепартамент США готов выделить средства на проведение программы малых грантов для СМИ, которая в том числе предполагает «повышение квалификации» сотрудников средств массовой информации в Киргизии. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, программа в целом содействует цели американского посольства в республике «по поддержке более инклюзивной и подотчётной демократии».
США профинансируют «повышение квалификации» работников СМИ в Киргизии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как говорится в описании гранта, в рамках программы американская сторона планирует реализовать проект, направленный на «содействие» киргизским СМИ. Его цель заключается в «укреплении медиасреды в Кыргызской Республике посредством повышения квалификации работников средств массовой информации и устойчивости независимых медиаорганизаций».

В список задач этого проекта среди прочего входит обучение слушателей работе с социальными сетями для распространения нужной информации, проведение практических занятий по журналистике, налаживание партнёрских отношений между независимыми медиаорганизациями и вузами, а также улучшение навыков общения в соцсетях представителей правительства Киргизии.

Основной аудиторией проекта, как подчёркивают в США, должны стать представители СМИ, студенты вузов и блогеры.

Бюджет, который Соединённые Штаты могут выделить подрядчикам, готовым взяться за реализацию проекта, может варьироваться от $10 тыс. до $50 тыс., количество грантов — от двух до четырёх.

Ранее сообщалось о намерениях США выделить средства на работу с лидерами мнений в Казахстане для формирования «сильных демократических институтов» и декарбонизации экономики республики.

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

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