США помогут украинским СМИ доносить «достоверную» информацию о военных событиях

Посольство США в Киеве будет финансировать украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях. С текстом документа ознакомился RT.

«Цель программы заключается в предоставлении местной и международной аудитории достоверной информации о событиях на Украине, противодействии дезинформации, поддержке направленных на восстановление инициатив и журналистских расследований, а также в оказании поддержки пострадавшим от войны работникам СМИ», — отмечается в описании тендера.

Одной из приоритетных задач в документе указывается противодействие дезинформации путём обнародования «подтверждённых данных», в особенности касательно событий в зоне боевых действий и в целом в политической сфере на Украине.

«Развенчивать мифы российской пропаганды, распространяемые посредством мессенджеров, анонимных каналов и закрытых групп в Telegram и Viber», — отмечают в американском ведомстве.

При этом приоритет в присуждении грантов будет отдаваться СМИ, которые перенесли деятельность из «ранее блокируемых российскими войсками регионов», находятся вблизи линии боестолкновений или на «деоккупированных» территориях.

Вместе с тем в рамках программы планируется проводить журналистские расследования, посвящённые освоению средств из фондов восстановления, особенно в тех областях, которым после освобождения «может потребоваться выделение большого объёма внутренних и зарубежных инвестиций».

К участию в конкурсе на финансирование приглашаются украинские независимые СМИ. Бюджет программы поддержки устойчивости украинских медиа составит $1 млн. Задачи должны быть выполнены в течение одного года, отмечается в описании тендера.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что Вашингтон таким образом планирует доносить информацию о военных событиях на Украине «в нужном ключе».

«Это по сути грант на оплату заказных публикаций, связанных с подачей информации в нужном американцам ключе о проведении СВО и того, что происходит на линии соприкосновения. Действительно, будет неплохая поддержка для тех, кто сочиняет фейки, кто работает с постановочными материалами. Мы видели и раньше образцы такой деятельности в освещении событий и сейчас, с Каховской ГЭС», — подчеркнул эксперт.

Ранее Госдепартамент США финансировал программу по «противодействию российской дезинформации» в ряде стран Европы и Азии.