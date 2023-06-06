США профинансируют борьбу с «российской дезинформацией» в ряде стран Европы и Азии

В Отделе образования и культуры Госдепартамента США заявили о готовности выделить почти $2 млн на программу, которая среди прочего предполагает «борьбу с российской дезинформацией» в некоторых государствах Европы и Центральной Азии. В их число могут войти, например, Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Сербия, Молдавия и прочие. Об этом говорится в описании нового гранта, с которым ознакомился RT.

«Предполагается, что программа цифровой грамотности и подготовки American Spaces («Американские пространства». — RT) будет включать два направления. Первый и основной её элемент — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии посредством (деятельности. — RT) «Американских пространств» в определённых странах», — уточняется в документе.

Второй элемент инициативы — укрепление сетей «Американских пространств» по всему земному шару.

В список государств, которые, по мнению американской стороны, наиболее подвержены воздействию «дезинформации» и должны стать участницами новой программы, входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Грузия, Польша, Сербия, Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие.

В свою очередь, бюджет, который США готовы выделить на работу будущих подрядчиков, не должен превышать $1,9 млн, а возраст основной аудитории может варьироваться от 18 до 50 лет.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя в беседе с RT новую американскую инициативу, выразил мнение, что акцент на перечисленных в гранте странах сделан неслучайно.

«Именно в этих государствах существует реальный российский интерес, выраженный как в экономике, так и в политике, в социальной сфере. США пытаются опоясать Россию кольцом государств, дружественно настроенных по отношению к Америке. Для этого они активно работают в соседних с Россией странах. Не только в тех, что граничат с ней, но и в тех, что имеют общие корни с Россией и её народами. Вашингтон хотел бы, чтобы постсоветские государства и те страны Европы и Азии, которые не присоединились к санкциям, в конце концов приняли бы для себя решение о солидарности с западным блоком государств по претворению в жизнь антироссийской и русофобской политики», — объяснил эксперт.

Как отмечается на сайтах американских посольств за рубежом, «Американские пространства» — это места обучения, которые способствуют «взаимодействию» местной аудитории и Соединённых Штатов. Они работают более чем в 140 странах мира.

В 2022 году в США заявили о намерении профинансировать инициативу, направленную на борьбу с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине. Как уточнялось, на эти цели Штаты планировали выделить почти $2 млн, а основное внимание уделить информации, распространяемой в соцсетях и СМИ страны.

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.