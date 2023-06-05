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США намерены внедрить «американский компонент» в театральные постановки на Украине

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Ирина Сафонова
Отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве планирует профинансировать программу по «поддержке» исполнительского искусства на Украине. Инициатива предполагает в том числе представление «американского материала» в театральных и музыкальных постановках, а также развитие сотрудничества между двумя странами в сфере культуры. С документом ознакомился RT.
США намерены внедрить «американский компонент» в театральные постановки на Украине
  • Gettyimages.ru

Как отмечается в тексте сообщения, посольство США в Киеве планирует оказать поддержку украинскому исполнительскому искусству «в непростые времена». Для этой цели Госдеп готов выделить грант в размере $250 тыс.

В частности, новая программа подразумевает включение американского контента в театральные, музыкальные, танцевальные или литературные постановки на Украине, создание новых произведений искусства посредством сотрудничества двух стран, а также «американское наставничество» для украинских творческих работников. 

«Проект должен быть ориентирован на украинскую аудиторию, и вся проектная деятельность, реализуемая при поддержке гранта посольства США, должна осуществляться на территории Украины и включать в себя существенный американский компонент», — отмечается в документе.

Отдельно приветствуются инициативы, направленные на меньшинства, малообеспеченные группы населения и внутренне перемещённых лиц, подчёркивают в посольстве.

Таким образом представители американского ведомства намерены помочь «сохранить идентичность» украинского народа.

«Культура защищает и пестует эту идентичность, в частности исполнительское искусство, собирающее украинцев вместе даже в военное время», — говорится в тексте документа.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить $3 млн на «сохранение и защиту» объектов культурного наследия Украины.

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