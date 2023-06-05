США намерены внедрить «американский компонент» в театральные постановки на Украине
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Как отмечается в тексте сообщения, посольство США в Киеве планирует оказать поддержку украинскому исполнительскому искусству «в непростые времена». Для этой цели Госдеп готов выделить грант в размере $250 тыс.
В частности, новая программа подразумевает включение американского контента в театральные, музыкальные, танцевальные или литературные постановки на Украине, создание новых произведений искусства посредством сотрудничества двух стран, а также «американское наставничество» для украинских творческих работников.
«Проект должен быть ориентирован на украинскую аудиторию, и вся проектная деятельность, реализуемая при поддержке гранта посольства США, должна осуществляться на территории Украины и включать в себя существенный американский компонент», — отмечается в документе.
Отдельно приветствуются инициативы, направленные на меньшинства, малообеспеченные группы населения и внутренне перемещённых лиц, подчёркивают в посольстве.
Таким образом представители американского ведомства намерены помочь «сохранить идентичность» украинского народа.
«Культура защищает и пестует эту идентичность, в частности исполнительское искусство, собирающее украинцев вместе даже в военное время», — говорится в тексте документа.
Ранее Госдепартамент США планировал выделить $3 млн на «сохранение и защиту» объектов культурного наследия Украины.